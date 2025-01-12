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هتافات غاضبة ورشق بالبيض.. مطعم في جورجيا يتحول إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين والقضاة

احتجاجات أمام مطعم في تبليسي ضد قضاة متهمين بالفساد
احتجاجات أمام مطعم في تبليسي ضد قضاة متهمين بالفساد Copyright ZZEYE
Copyright ZZEYE
بقلم: يورونيوز
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تجمع العشرات من المحتجين يوم الأحد، أمام مطعم بابيلو بمدينة تبليسي في جورجيا، حيث أفيد بأن مجموعة من القضاة كانوا يتناولون العشاء، بينهم ليفان موروسيدزي، أحد القضاة الأربعة الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في نيسان/أبريل 2023 بسبب اتهامات بالفساد وتقويض سيادة القانون.

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وشهدت الاحتجاجات أجواء متوترة، حيث تدافع المتظاهرون عند مدخل المطعم، ووجهوا هتافات غاضبة متهمين القضاة بتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أطلقوا صافرات الاستهجان ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مناهضة، فيما تعرضت إحدى السيارات للرشق بالبيض أثناء مغادرة القضاة. 

وسُمع المتظاهرون وهم يرددون هتافات تصف القضاة بـ"العبيد" عند دخولهم المطعم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. كما طالب المحتجون بمعرفة أسباب اعتقال مشاركين في مظاهرات سابقة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومناهضة للحكومة. 

وقد أظهرت مقاطع مصورة المتظاهرين وهم يتدافعون نحو واجهة المطعم، فيما أحاطت قوات الأمن بالمكان لتأمين المدخل. كما لاحق المتظاهرون أحد الأشخاص المغادرين حتى وصوله إلى سيارته، وسط حالة من التوتر والغضب.

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