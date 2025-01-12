هتافات غاضبة ورشق بالبيض.. مطعم في جورجيا يتحول إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين والقضاة

بقلم: يورونيوز

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وشهدت الاحتجاجات أجواء متوترة، حيث تدافع المتظاهرون عند مدخل المطعم، ووجهوا هتافات غاضبة متهمين القضاة بتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أطلقوا صافرات الاستهجان ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مناهضة، فيما تعرضت إحدى السيارات للرشق بالبيض أثناء مغادرة القضاة.

وسُمع المتظاهرون وهم يرددون هتافات تصف القضاة بـ"العبيد" عند دخولهم المطعم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. كما طالب المحتجون بمعرفة أسباب اعتقال مشاركين في مظاهرات سابقة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومناهضة للحكومة.

وقد أظهرت مقاطع مصورة المتظاهرين وهم يتدافعون نحو واجهة المطعم، فيما أحاطت قوات الأمن بالمكان لتأمين المدخل. كما لاحق المتظاهرون أحد الأشخاص المغادرين حتى وصوله إلى سيارته، وسط حالة من التوتر والغضب.