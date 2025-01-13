عند ملتقى ثلاثة أنهار مقدسة.. انطلاق مهرجان "ماها كومب" في براياجراج وهو اكبر تجمع ديني في العالم

بقلم: يورونيوز

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خلال الأسابيع الستة القادمة، سيجمع المهرجان حجاجًا هندوسًا في ملتقى ثلاثة أنهار مقدسة: الغانغ، واليمن، والنهر الأسطوري "ساراسواتي". يعتقد المؤمنون أن الاغتسال في مياه هذه الأنهار خلال أيام المهرجان سيطهرهم من خطاياهم السابقة ويحررهم من دورة التناسخ، وهي هدف رئيسي في فلسفة الهندوسية.

يُعرف مهرجان "ماها كومب ميلا"، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، بتجمع حشود ضخمة من الحجاج. تتمثل أبرز طقوس المهرجان في الاغتسال الجماعي في المياه المقدسة، وهو ما يتم في أوقات معينة من اليوم، خاصة في الفجر. في الأيام الأكثر قداسة، يقوم الرهبان العراة المدهونين بالرماد بشحن أنفسهم نحو الأنهار في وقت الفجر.

تقدّر السلطات الهندية أن ما لا يقل عن 400 مليون شخص سيزورون براياجراج خلال الأسابيع المقبلة. وهو عدد يفوق عدد الحجاج الذين يصلون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج السنوي.