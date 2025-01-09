Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تبتيون منفيون في المنفى ينظمون وقفة احتجاجية بالشموع تضامناً مع ضحايا زلزال الثلاثاء في التبت، في دارامشالا، الهند
No Comment

فيديو. التبتيون في الهند يحيون ذكرى ضحايا الزلزال بحمل الشموع والصلاة في دارامشالا

آخر تحديث:

تجمع العشرات من التبتيين المقيمين في الهند في مدينة دارامشالا الجبلية يوم الأربعاء، حاملين الشموع ومتجهين إلى شوارع المدينة للصلاة على أرواح الذين لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب التبت، وأسفر عن مقتل 126 شخصًا على الأقل.

وكان الزلزال قد ضرب منطقة التبت الجبلية الغربية في الصين بالقرب من مدينة مقدسة للبوذيين التبتيين، حيث سارع فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا محتملين في الظروف القاسية والباردة التي تشهدها المنطقة.

وفي الوقت نفسه، واصل تقديم المزيد من مواد الإغاثة مثل الخيام والبطانيات والمدافئ إلى المناطق المتضررة، حيث أصبحت العديد من المنازل غير صالحة للسكن بسبب الأضرار الجسيمة.

فيما تم تأكيد مقتل 126 شخصًا، وإصابة 188 آخرين حتى مساء الثلاثاء، دون صدور أي تحديثات جديدة يوم الأربعاء. ويذكر أن الزلزال ضرب محافظة شيغاتسي في التبت، بالقرب من مدينة تعتبر مركزًا دينيًا رئيسيًا للبوذيين التبتيين.

