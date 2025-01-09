فيديو. التبتيون في الهند يحيون ذكرى ضحايا الزلزال بحمل الشموع والصلاة في دارامشالا

وكان الزلزال قد ضرب منطقة التبت الجبلية الغربية في الصين بالقرب من مدينة مقدسة للبوذيين التبتيين، حيث سارع فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا محتملين في الظروف القاسية والباردة التي تشهدها المنطقة.

وفي الوقت نفسه، واصل تقديم المزيد من مواد الإغاثة مثل الخيام والبطانيات والمدافئ إلى المناطق المتضررة، حيث أصبحت العديد من المنازل غير صالحة للسكن بسبب الأضرار الجسيمة.

فيما تم تأكيد مقتل 126 شخصًا، وإصابة 188 آخرين حتى مساء الثلاثاء، دون صدور أي تحديثات جديدة يوم الأربعاء. ويذكر أن الزلزال ضرب محافظة شيغاتسي في التبت، بالقرب من مدينة تعتبر مركزًا دينيًا رئيسيًا للبوذيين التبتيين.