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الصين تواجه أزمة ديموغرافية مع انخفاض عدد السكان للعام الثالث على التوالي

أشخاص يمرون بجوار تمثال لعلم الحزب الشيوعي الصيني في متحف الحزب الشيوعي الصيني في بكين في 14 يناير/كانون الثاني 2025
أشخاص يمرون بجوار تمثال لعلم الحزب الشيوعي الصيني في متحف الحزب الشيوعي الصيني في بكين في 14 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Andy Wong/AP
Copyright Andy Wong/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق.

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هذا التراجع يعكس تحديات ديموغرافية مستمرة تواجه الصين، خاصة في ظل انخفاض معدلات المواليد، وهو اتجاه يشمل أيضًا دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، حيث تعاني هذه الدول من مشاكل مماثلة في معدل النمو السكاني.

قبل ثلاث سنوات، التحقت الصين بركب الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد السكان وارتفاعًا في نسبة كبار السن. هذا التوجه يثير القلق بشأن تأثيره على قوة العمل المستقبلية، حيث يواجه نظام الضمان الاجتماعي ضغوطًا كبيرة.

على الرغم من زيادة الإنفاق على المشاريع العسكرية والبنية التحتية، يرفض عدد متزايد من المواطنين دفع مستحقاتهم في نظام التقاعد، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وبلغ عدد الصينيين في سن 60 عامًا فما فوق نحو 310 ملايين نسمة، أي يشكلون نسبة 22% من إجمالي السكان، مما يزيد العبء على النظام الصحي والاجتماعي.

امرأة تحمل طفلة وهي تتسوق في بازار رأس السنة الجديدة الذي أقيم بمناسبة السنة القمرية الصينية الجديدة القادمة في بكين في 13 يناير/كانون الثاني 2025
امرأة تحمل طفلة وهي تتسوق في بازار رأس السنة الجديدة الذي أقيم بمناسبة السنة القمرية الصينية الجديدة القادمة في بكين في 13 يناير/كانون الثاني 2025Andy Wong/AP
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كما أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة كان له تأثير مباشر على موقف الشباب من مسألة الزواج والإنجاب، حيث يفضل العديد منهم تأجيل هذه القرارات أو التخلي عنها تمامًا لصالح استكمال دراستهم أو بناء حياتهم المهنية.

في سياق هذه التحديات الديموغرافية، أعلنت الصين عن نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2024، مدفوعًا بانتعاش في قطاعي الصناعة والتجارة. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي، وزادت الصادرات بنسبة 7.1%، ما يعكس تحسنًا في القطاع الصناعي والتجاري.

صبي وامرأة يتسوقان في سوق في بكين، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025
صبي وامرأة يتسوقان في سوق في بكين، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025Aaron Favila/AP

إلا أن المسؤولين حذروا من أن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه صعوبات كبيرة، مثل ضعف الطلب المحلي، والنمو المنخفض في معدلات التوظيف، والتحديات المرتبطة بالقطاعات التي كانت تمثل محركات رئيسية للنمو مثل قطاع العقارات الذي دخل في مرحلة ركود.

أشخاص يسحبون أطفالهم على أنابيب قابلة للنفخ في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية في 6 يناير/كانون الثاني 2025
أشخاص يسحبون أطفالهم على أنابيب قابلة للنفخ في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية في 6 يناير/كانون الثاني 2025AP

تواجه بكين مزيدا من التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تستدعي حلولًا فعالة لضمان استدامة النمو في المستقبل. وتعتبر أزمة نقص القوة العاملة، مع تزايد أعداد كبار السن، من أكبر القضايا التي تهدد النمو المستدام في البلاد.

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