خطوة تاريخية ... اليابان تفتح بعثة دبلوماسية لدى حلف الناتو وسط توتر إقليمي متصاعد مع روسيا والصين

وتولى أوسامو إيزاوا رئاسة البعثة الجديدة، خلفاً للسفير الياباني لدى بلجيكا ماساهيرو ميكامي، الذي كان يتولى المهمة سابقاً حيث كانت السفارة اليابانية في بلجيكا مسؤولة عن التمثيل لدى الناتو.

وشهدت العاصمة طوكيو الخميس مشاورات رفيعة المستوى بين اليابان وحلف الناتو لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي في شرق آسيا وأوروبا، وفقاً لما أعلنته الخارجية اليابانية.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 وتعزيز العلاقات بين موسكو وبكين، عمل الحلف على توطيد علاقاته مع اليابان وثلاثة شركاء آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، هي أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، دون أن يشمل ذلك عضويتهم في التحالف العسكري.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى إنشاء إطار أمني في آسيا مشابه للناتو، دون تقديم تفاصيل محددة حول هذا المقترح.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدول التي تجمعها مخاوف أمنية مشتركة إلى تقوية العلاقات فيما بينها، مع تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. وقد انتقدت بكين تنامي علاقات الناتو مع شركاء المحيطين الهندي والهادئ، معربة عن مخاوفها من إمكانية سعي واشنطن لتشكيل تحالف مشابه للناتو في المنطقة.