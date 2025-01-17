إيران وروسيا توقعان على اتفاقية شراكة استراتيجية أثناء زيارة الرئيس الإيراني لموسكو

بقلم: يورونيوز

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وأشار بوتين إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى دفع مشاريع مشتركة، خاصة في قطاع الطاقة النووية، إذ أكّد أن موسكو وطهران ستتمكنان من إتمام الاتفاقات المتعلقة ببناء محطة للطاقة النووية في إيران.

وأوضح بوتين أن الجهود المشتركة في هذا القطاع ستساهم في تعزيز التعاون على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكیان أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تعميق التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أنه بإمكان البلدين تنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة النووية.

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يحضر مراسم وضع الجندي المجهول في الكرملين في موسكو، روسيا، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025 AP

قبل بداية الاجتماع، وضع الرئيس الإيراني إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول قرب الكرملين، وهو تقليد دبلوماسي في بداية زيارات القادة الأجانب. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة بين الرئيسين منذ انتخاب بيزشكیان في يوليو الماضي.

وأوضحت تصريحات الرئاسة الروسية أن الاتفاقية التي تم توقيعها تشمل مجالات واسعة، منها التعاون العسكري، الذي يعد محوريًا في علاقات البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات التجارة، التعليم، والثقافة.

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يحضر مراسم وضع الجندي المجهول في الكرملين في موسكو، روسيا، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025 Alexander Nemenov/AP

شهدت العلاقات بين البلدين تقاربًا ملحوظًا منذ تدخل روسيا في أوكرانيا عام 2022. حيث دعمّت إيران روسيا في عدة مجالات، بما في ذلك توفير الطائرات المسيرة لاستخدامها في الصراع هناك، وهو ما نفته طهران وموسكو.

كما تعاونت روسيا مع إيران في مشاريع نووية سابقة، منها بناء أول محطة نووية إيرانية في 2013، ومفاعل نووي جديد يجري العمل عليه حاليًا.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى اليسار، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقفان لالتقاط صورة قبل محادثاتهما في موسكو، روسيا، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025 Alexander Astafyev/Sputnik

ومن جانب آخر، تأمل إيران في تعزيز التعاون مع روسيا في مجال الدفاع، حيث تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة وطائرات مقاتلة لتقوية قدرتها الدفاعية ضد الهجمات المحتملة من إسرائيل.

ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير. وقد تعهد الأخير باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية إضافية.