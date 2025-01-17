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كوريا الجنوبية: العثور على آثار ريش طائر ودماء في محركي الطائرة المنكوبة

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. Copyright Ahn Young-joon/2024 AP
Copyright Ahn Young-joon/2024 AP
بقلم: يورونيوز
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كشف مصدر مطلع على تحقيقات حادث تحطم طائرة شركة جيجو إير في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عن العثور على ريش طائر ودماء في كلا محركي الطائرة المنكوبة، التي راح ضحيتها 179 شخصاً.

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وأوضح المصدر لوكالات الأنباء أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800، والتي كانت متجهة من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى مقاطعة موان جنوب غربي كوريا الجنوبية، هبطت على بطنها وتجاوزت المدرج قبل أن تصطدم بحاجز ترابي وتشتعل فيها النيران.

ونجا من الحادث، الذي يُعدّ الأسوأ في تاريخ الطيران المدني الكوري الجنوبي، إثنان فقط من أفراد الطاقم كانا في مؤخرة الطائرة. وقد وجّه أحد الطيارين نداء استغاثة قبل الحادث بأربع دقائق، وأعلن حالة الطوارئ بسبب الاصطدام بطيور قبل محاولة إعادة الدوران والهبوط من الجهة المقابلة للمدرج.

وكان برج المراقبة قد حذّر قبل دقيقتين، من نداء الاستغاثة، من وجود نشاط للطيور في المنطقة، وأكد المحققون في وقت سابق من هذا الشهر العثور على ريش في أحد المحركين المستخرجين من الحطام، مشيرين إلى أن لقطات الفيديو أظهرت اصطدام طيور بأحد المحركين.

وامتنعت وزارة النقل الكورية الجنوبية عن التعليق على العثور على الريش والدماء في كلا المحركين. وقد شكّل توقف الصندوقين الأسودين عن التسجيل قبل أربع دقائق من وقوع الحادث عائقا إضافياً للتحقيقات الجارية.

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وقد أشار سيم جاي دونج، المحقق السابق في وزارة النقل، إلى أن فقدان البيانات أمر مفاجئ، مرجحاً احتمال انقطاع كامل للطاقة، بما فيها الاحتياطية، وهو أمر نادر الحدوث.

يذكر أن حوادث اصطدام الطيور التي تؤثر على كلا المحركين تعد نادرة عالمياً، مع وجود حالات نجح فيها الطيارون في الهبوط دون وقوع وفيات.

المصادر الإضافية • وكالات ومواقع

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