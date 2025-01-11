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توقف تسجيلات الصندوق الأسود قبل تحطم طائرة "جيجو إير" بأربع دقائق

حافلات تقل أقارب ركاب الطائرة التي انزلقت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأربعاء، 1 يناير/كانون الثاني، 2025
حافلات تقل أقارب ركاب الطائرة التي انزلقت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأربعاء، 1 يناير/كانون الثاني، 2025 Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن تسجيلات الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" التي تحطمت في 29 ديسمبر، توقفت قبل أربع دقائق من اصطدام الطائرة بمنشأة خرسانية في مطار موان. أسفرت الحادثة عن مقتل 179 شخصًا، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية.

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أوضحت الوزارة في بيان أن فرق التحقيق ستعمل على تحليل سبب توقف التسجيلات، مشيرة إلى أن مسجل الصوت تم تحليله في كوريا، ثم أُرسل إلى مختبر مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي بعد اكتشاف فقدان البيانات. كما تم نقل جهاز تسجيل بيانات الرحلة إلى الولايات المتحدة لتحليلها بالتعاون مع الجهات الأمريكية.

كانت الرحلة "7C2216" قادمة من بانكوك إلى موان، وعند اقترابها من المطار، تعرضت الطائرة لضربة طائر وفقًا للطيارين، مما دفعهم لإعلان حالة الطوارئ قبل أربع دقائق من الاصطدام. تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم الذين كانوا في القسم الخلفي للطائرة.

حافلات تقل أقارب ركاب الطائرة التي انزلقت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأربعاء، 1 يناير/كانون الثاني، 2025
حافلات تقل أقارب ركاب الطائرة التي انزلقت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأربعاء، 1 يناير/كانون الثاني، 2025AP
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وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مراقبة الحركة الجوية أصدرت تحذيرًا بشأن "نشاط الطيور" قبل دقيقتين من إعلان الطوارئ. ورغم إعلان الطيارين للطوارئ ومحاولة الهبوط مجددًا، اتخذت الطائرة منعطفًا حادًا واقتربت من المدرج من الجهة المقابلة، مما أدى إلى تحطمها وانفجارها دون تفعيل عجلات الهبوط.

خبراء من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل وفريق التحقيق المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مطار موان الدولي في موان، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
خبراء من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل وفريق التحقيق المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مطار موان الدولي في موان، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024AP

وقال المحقق السابق سيم جاي-دونغ بأن توقف البيانات في الدقائق الأخيرة يشير إلى احتمال انقطاع كامل للطاقة، وهو أمر نادر الحدوث. الوزارة أكدت أنها ستستخدم البيانات المتوفرة لضمان شفافية التحقيق، وسيتم إطلاع أسر الضحايا على النتائج.

خبراء من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل يحققون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
خبراء من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل يحققون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024AP

دعت أسر الضحايا إلى إشراك خبراء مستقلين في التحقيق بدلاً من الاعتماد فقط على وزارة النقل. كما يركز التحقيق على الحاجز الخرساني الذي اصطدمت به الطائرة، والذي صُمم لدعم نظام الهبوط المحلي، مع تساؤلات حول بناء الحاجز بمواد صلبة وقربه من نهاية المدرج.

المصادر الإضافية • أب

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