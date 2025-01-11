توقف تسجيلات الصندوق الأسود قبل تحطم طائرة "جيجو إير" بأربع دقائق

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن تسجيلات الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" التي تحطمت في 29 ديسمبر، توقفت قبل أربع دقائق من اصطدام الطائرة بمنشأة خرسانية في مطار موان. أسفرت الحادثة عن مقتل 179 شخصًا، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية.
أوضحت الوزارة في بيان أن فرق التحقيق ستعمل على تحليل سبب توقف التسجيلات، مشيرة إلى أن مسجل الصوت تم تحليله في كوريا، ثم أُرسل إلى مختبر مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي بعد اكتشاف فقدان البيانات. كما تم نقل جهاز تسجيل بيانات الرحلة إلى الولايات المتحدة لتحليلها بالتعاون مع الجهات الأمريكية.
كانت الرحلة "7C2216" قادمة من بانكوك إلى موان، وعند اقترابها من المطار، تعرضت الطائرة لضربة طائر وفقًا للطيارين، مما دفعهم لإعلان حالة الطوارئ قبل أربع دقائق من الاصطدام. تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم الذين كانوا في القسم الخلفي للطائرة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مراقبة الحركة الجوية أصدرت تحذيرًا بشأن "نشاط الطيور" قبل دقيقتين من إعلان الطوارئ. ورغم إعلان الطيارين للطوارئ ومحاولة الهبوط مجددًا، اتخذت الطائرة منعطفًا حادًا واقتربت من المدرج من الجهة المقابلة، مما أدى إلى تحطمها وانفجارها دون تفعيل عجلات الهبوط.
وقال المحقق السابق سيم جاي-دونغ بأن توقف البيانات في الدقائق الأخيرة يشير إلى احتمال انقطاع كامل للطاقة، وهو أمر نادر الحدوث. الوزارة أكدت أنها ستستخدم البيانات المتوفرة لضمان شفافية التحقيق، وسيتم إطلاع أسر الضحايا على النتائج.
دعت أسر الضحايا إلى إشراك خبراء مستقلين في التحقيق بدلاً من الاعتماد فقط على وزارة النقل. كما يركز التحقيق على الحاجز الخرساني الذي اصطدمت به الطائرة، والذي صُمم لدعم نظام الهبوط المحلي، مع تساؤلات حول بناء الحاجز بمواد صلبة وقربه من نهاية المدرج.