أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى غيّرت المعادلات وصنعت ملحمة تاريخية

بقلم: يورونيوز

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ووصف أبو عبيدة معركة "طوفان الأقصى" بأنها "محطة تاريخية ومدرسة للأجيال في فنون القتال والبطولة". وأشاد بصمود أهل غزة، قائلاً: "يا تاج رؤوسنا ومفخرة الأمة، صنعتم ملحمة تاريخية أذهلت العالم بصمودكم".

وأضاف أن التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، وأن هذه المعركة "تخطت الحدود وكسرت نظرية الردع الإسرائيلية"، لتفتح جبهات متعددة في إشارة لجبهة الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وأكد أبو عبيدة أن الكتائب قاتلت في ظروف مستحيلة عسكرياً، مع اختلال هائل في موازين القوى، مشدداً على أن إسرائيل استخدمت كل أساليبها الوحشية دون اكتراث بأخلاقيات القتال أو حقوق الإنسان، مضيفاً: "ابتدعنا كل الوسائل للحفاظ على أسرى إسرائيل، لكنها استماتت في قتلهم ونجحت في تصفية الكثير منهم".

وأشار أبو عبيدة إلى أن كتائب القسام تلقت، وما زالت تتلقى، ملايين الرسائل من شعوب الأمة، تتضمن الدعم والاستعداد للانخراط في صفوف القسام. ووجه تحية خاصة لأنصار الله في اليمن، وحزب الله في لبنان، والجمهورية الإسلامية في إيران، والعراق والأردن.

وتحدث أبو عبيدة عن التحديات المقبلة بعد وقف إطلاق النار، داعياً إلى التكافل والتعاون لإعادة بناء ما هدمه الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "كما قدمنا نموذجاً في البطولة والعظمة في الميدان، سنقدم نموذجاً في البناء والوحدة".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقف معاً ل"إفشال مخططات إسرائيل وأطماعها"، مشدداً على أن "المعركة لم تكن فقط للدفاع عن غزة، بل لحماية القدس والأرض الفلسطينية، وأن هذه التضحيات ستثمر مستقبلاً".