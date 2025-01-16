حماس: طوفان الأقصى سيظل منعطفًا في تاريخ القضية الفلسطينية وقطاع غزة يمرّ بمرحلة جديدة

بقلم: يورونيوز

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وأضاف الحية أن معركة "طوفان الأقصى" ستظلّ منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن أداء "القسام"، الجناح العسكري لحماس، سيبقى "مفخرة للشعب تتناقلها الأجيال".

ولفت الحية إلى أن "ما قامت به إسرائيل من جرائم مع شركائها لن ينساه الفلسطينيون والعالم إلى الأبد" بكل ما فيها "من ألوان المعاناة". وأكد أنهم لن ينسوا ولن يغفروا.

وشكر الحية كلّ من وقف إلى جانبهم في المعركة من الفصائل الفلسطينية، وخصّ بالذكر حزب الله في لبنان، والجماعة الإسلامية، وأنصار الله في اليمن، وإيران، والعراق، والضفة الغربية.

كما أثنى الحية على جهود الوسطاء القطريين والمصريين، قائلًا إنهم تعبوا حتى وصلوا إلى هذه اللحظة، وأتى على شكر جميع الدول التي وقفت إلى جانبهم مثل تركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والصين والجزائر وغيرها.

وأشار الحية إلى أن هذه المرحلة في غزة هي مرحلة إعادة الإعمار والمواساة والتراحم، ليثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب "يبني ولا يهدم"، مشجّعًا على بناء غزة من جديد.

وأضاف إن الأسرى الفلسطينيين على موعد "مع فجر الحرية"، مؤكدًا على التعاون مع كافة الأطراف.

وختم بالقول إن هذه المعركة "بدأت من أجل القدس وستبقى بوصلتها"، ووجه تحية للقتلى والجرحى وجميع المضحين.