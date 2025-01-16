Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

حماس: طوفان الأقصى سيظل منعطفًا في تاريخ القضية الفلسطينية وقطاع غزة يمرّ بمرحلة جديدة

خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، يجلس أمام خلفية تُظهر مدينة القدس القديمة خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، في اسطنبول، تركيا، الأربعاء، 24 أبريل/نيسان 2024
خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، يجلس أمام خلفية تُظهر مدينة القدس القديمة خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، في اسطنبول، تركيا، الأربعاء، 24 أبريل/نيسان 2024 Copyright Khalil Hamra/ AP.
Copyright Khalil Hamra/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

بعد إعلان وقف إطلاق النار، قال نائب حركة حماس خليل الحية في رسالة متلفزة إن الشعب الفلسطيني يمرّ بلحظة تاريخية، وهنّأ أهل غزة على صبرهم وتضحياتهم، مشيرًا إلى أن القطاع يمرّ بمرحلة جديدة.

اعلان

وأضاف الحية أن معركة "طوفان الأقصى" ستظلّ منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن أداء "القسام"، الجناح العسكري لحماس، سيبقى "مفخرة للشعب تتناقلها الأجيال".

ولفت الحية إلى أن "ما قامت به إسرائيل من جرائم مع شركائها لن ينساه الفلسطينيون والعالم إلى الأبد" بكل ما فيها "من ألوان المعاناة". وأكد أنهم لن ينسوا ولن يغفروا.

وشكر الحية كلّ من وقف إلى جانبهم في المعركة من الفصائل الفلسطينية، وخصّ بالذكر حزب الله في لبنان، والجماعة الإسلامية، وأنصار الله في اليمن، وإيران، والعراق، والضفة الغربية.

Related

كما أثنى الحية على جهود الوسطاء القطريين والمصريين، قائلًا إنهم تعبوا حتى وصلوا إلى هذه اللحظة، وأتى على شكر جميع الدول التي وقفت إلى جانبهم مثل تركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والصين والجزائر وغيرها.

وأشار الحية إلى أن هذه المرحلة في غزة هي مرحلة إعادة الإعمار والمواساة والتراحم، ليثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب "يبني ولا يهدم"، مشجّعًا على بناء غزة من جديد.

وأضاف إن الأسرى الفلسطينيين على موعد "مع فجر الحرية"، مؤكدًا على التعاون مع كافة الأطراف.

وختم بالقول إن هذه المعركة "بدأت من أجل القدس وستبقى بوصلتها"، ووجه تحية للقتلى والجرحى وجميع المضحين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رفض السفر بالطائرة فتم فصله من عمله.. القضاء ينصف باحثا إيطاليا ويحكم له بتعويض مالي

صاروخ جيف بيزوس المذهل يحلّق بنجاح في أول رحلة تجريبية ويصل إلى المدار في 13 دقيقة فقط!

تصاعد التوتر الأمني في بحر البلطيق.. كيف تستعد الدنمارك لتعزيز الردع؟