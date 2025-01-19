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حادثة مروعة في ألمانيا: مجري يغامر بحياته على قطار سريع بسبب "سيجارة"

موظفون يقفون بجانب أول خط قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين، في محطة غار دي لاست في باريس.
موظفون يقفون بجانب أول خط قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين، في محطة غار دي لاست في باريس. Copyright Evan Vucci/ AP
Copyright Evan Vucci/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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شهدت محطة إنغولشتات بألمانيا حادثة غير مسبوقة، حيث أقدم رجل مجري، يبلغ من العمر 40 عاماً على تصرف متهور. بعد نزوله لتدخين سيجارة، أدرك أن القطار بدأ يتحرك بدونه، فاندفع متشبثاً بالكابلات بين العربتين في محاولة يائسة للحاق برحلته.

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أفاد الرجل لاحقاً بأنه ترك أمتعته داخل القطار، ليجد نفسه في موقف بالغ الخطورة، إذ كان القطار يتحرك بسرعة هائلة وصلت إلى 282 كيلومتراً في الساعة باتجاه نورمبرج.

في ظل هذه السرعة الهائلة، قطع القطار مسافة 30 كيلومتراً وسط درجات الحرارة الشتوية المتدنية، بينما كان الرجل متشبثاً بالكابلات بين العربتين، في مشهد أثار دهشة المارة والرُكاب.

أبلغ شهود عيان، في حالة من الذهول، سلطات السكك الحديدية بعد رؤيتهم الرجل وهو يكافح للتشبث بالقطار السريع أثناء اندفاعه عبر المناطق الريفية.

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وتزامنت الحادثة مع وجود ضابط شرطة على متن القطار، وعند توقفه في محطة ثانوية، تمكن الضابط من إلقاء القبض على الرجل الذي نجا من الحادث دون أن يتعرض لأي إصابات.

لاحقاً، تم تسليم الرجل إلى الشرطة المحلية في محطة كيندينج، حيث وُضع قيد الاعتقال بانتظار التحقيق. وأكدت السلطات أن الرجل سيواجه تهماً من بينها التهرب من دفع أجرة القطار وتعريض حياته للخطر، بالإضافة إلى احتمال مواجهته اتهامات تتعلق بتعطيل حركة القطار بسبب التوقف الطارئ.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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