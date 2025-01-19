Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

على وقع القصف.. أهالي خان يونس يهللون للمقاتلين الفلسطينيين ويهتفون: "يا سرايا يا قسام لا للاستسلام"

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في أول يوم للهدنة، 19 يناير/كانون الثاني 2025.
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في أول يوم للهدنة، 19 يناير/كانون الثاني 2025. Copyright Tsafrir Abayov/ AP..
Copyright Tsafrir Abayov/ AP..
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تصاعدت أعمدة الدخان من الغارات الإسرائيلية على خان يونس في أول يوم لدخول الهدنة حيّز التنفيذ، مسفرةً عن عشرات القتلى والجرحى. ولم يمنع ذلك أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من الاحتفال بنجاتهم بعد 470 يومًا من حرب دامية، حيث تجمعوا على قارعة الطرق، عائدين إلى منازلهم، وسط حضور لافت للشرطة الفلسطينية

اعلان

وشُوهدت سيارات رباعية الدفع تحمل مقاتلين ملثمين تدخل مخيم خان يونس للاجئين، وبعضهم يحمل البنادق.

وتجمع الناس في المخيم، مهللين للهدنة التي انتظروها طويلًا، ورددوا شعارات مثل "يا سرايا يا قسام، لا للاستسلام"، في إشارة إلى كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس، الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

مشاهد متداولة لمقاتلين يدخلون القطاع في أول يوم من سريان الهدنة
Related

وبعد حصار مطبق فتك بكل مؤهلات العيش في القطاع، تستعد أكثر من 500 شاحنة مساعدات إنسانية للدخول ومساعدة النازحين.

الأونروا تعلن عن استعدادها لإدخال 4 آلاف شحنة مساعدات إنسانية لغزة

من جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن لديها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الأرصاد الجوية تستنفر حكام الولايات المتحدة تحسبا للصقيع والزمهرير بدءا من يوم الاثنين

"اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".. إيلون ماسك يواصل دعمه للأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا

حادثة مروعة في ألمانيا: مجري يغامر بحياته على قطار سريع بسبب "سيجارة"