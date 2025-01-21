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رئيس جمهورية بنما يستنكر تصريحات ترامب ويلوّح باللجوء إلى القضاء "القناة لنا ولم تكن تنازلًا من أحد"

صورة أرشيفية - عبور سفينة شحن عبر قفل "أغوا كلارا" في قناة بنما في كولون، بنما، في 2 سبتمبر / أيلول 2024.
صورة أرشيفية - عبور سفينة شحن عبر قفل "أغوا كلارا" في قناة بنما في كولون، بنما، في 2 سبتمبر / أيلول 2024. Copyright Matias Delacroix/ AP
Copyright Matias Delacroix/ AP
بقلم: يورونيوز
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استنكر رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب أثناء حفل تنصيبه بشأن استعادة السيطرة على قناة بنما، قائلًا: "القناة لنا وستبقى كذلك".

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وفي بيان نشره عبر حسابه على "إكس"، قال مولينو: "بالنيابة عن جمهورية بنما وشعبها، أرفض بشكل كامل تصريحات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق ببنما وقناتها في خطاب تنصيبه، وأكرر ما عبرت عنه في رسالتي للأمة بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر: إن القناة تابعة لبنما وستظل تابعة لها".

رئيس جمهورية بنما يصدر بيانا يستنكر فيه تصريحات نظيره الأمريكي

وتابع مولينو إنه يرفض المزاعم بشأن وجود أي تدخل من أي دولة في العالم في إدارتهم. مشيرًا إلى أن حصول الجمهورية عليها لم يكن تنازلًا من أحد، بل كان "نتيجة صراعات الأجيال التي بلغت ذروتها عام 1999 على ضوء معاهدة توريخوس-كارتر".

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وأردف أن بنما ستمارس الحق الذي يحميها وستلجأ إلى القانون باعتباره "الطريقة المثلى لإدارة العلاقات بين الدول".

صورة أرشيفية - الرئيس جيمي كارتر يصفق والجنرال عمر توريخوس يلوح بعد توقيع وتبادل المعاهدات في مدينة بنما في 16 يونيو 1978،
صورة أرشيفية - الرئيس جيمي كارتر يصفق والجنرال عمر توريخوس يلوح بعد توقيع وتبادل المعاهدات في مدينة بنما في 16 يونيو 1978، AP Photo, File

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أثناء تأديته اليمين الدستورية في الكونغرس أن واشنطن ستعيد السيطرة على القناة، قائلًا إن بكين هي من تديرها، وبما أنهم لم يمنحوها للصين، فسيستعيدونها.

يُذكر أنه في عام 1977، وقع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مع الجنرال البنمي عمر توريخوس معاهدتين تاريخيتين نصتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 1999.

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