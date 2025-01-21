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بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس"

نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز تتحدث خلال مناقشة التنصيب في البرلمان الإسباني في مدريد بإسبانيا 15 تشرين الثاني نوفمبر 2023
نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز تتحدث خلال مناقشة التنصيب في البرلمان الإسباني في مدريد بإسبانيا 15 تشرين الثاني نوفمبر 2023 Copyright Manu Fernandez/AP
Copyright Manu Fernandez/AP
بقلم: يورونيوز
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قالت وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز اليوم الثلاثاء إنها ستغادر منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب سلوكه خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقالت في مقابلة مع محطة التلفزيون الرسمية تي في إي (TVE) إنها اتخذت هذا القرار رغم تعقيده، أوضحت أنها لا تريد أن تكون جزءًا من شبكة اجتماعية تعتمد على استخدام الخوارزميات التي تشجع الأفكار المعادية للأجانب، وضد حقوق الإنسان، وتشجع اليمين المتطرف حول العالم، وفقا لما ورد عنها.

وقالت دياز إن قرارها لم يأت فقط بعد موقف إيلون ماسك أمس، وإيماءاته خلال حفل تنصيب ترامب وما تبعه، ولكن بسبب خطاباته "الملتوية" حسب تعبيرها.

وكان ماسك رفع ذراعه بطريقة معينة يوم الاثنين، ما خلق تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي ودفع إلى مقارنة حركته بتحية النازية.

من جهتها، رفضت رابطة مكافحة التشهير، التي تتعقب معاداة السامية، اعتبار الحركة تحية نازية، وقالت إنها بدت وكأنها "إشارة غير ملائمة في لحظة حماس".

وصف ماسك الانتقادات بأنها هجوم "مبتذل" على منصته. وقالت دياز إنها ستتوقف عن النشر على إكس بشأن المسائل الشخصية والسياسية، مضيفة أن وزراء آخرين من حزبها اليساري المتشدد سومار، سيتوقفون كذلك عن استخدام المنصة.

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في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان إنهما ستتوقفان عن استخدام إكس، وبذلك انضمتا إلى مجموعة من الجامعات الألمانية والبريطانية، التي كانت قد غادرت منصة إكس التي يملكها ماسك.

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