اليهود يغادرون.. حاخام بارز يدعو أوروبا إلى التصدي لتزايد معاداة السامية

بقلم: يورونيوز

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ودعا الحاخام الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الارتفاع السريع في معاداة السامية، الذي قال إنه يدفع آلاف اليهود إلى مغادرة القارة.

وقال إن حوالي 40,000 يهودي غادروا أوروبا بالفعل في السنوات الأخيرة، دون نية العودة بسبب تصاعد المشاعر المعادية للسامية بحسب تعبيره.

ووصف مارغولين عام 2025 بأنه "عام حاسم" بالنسبة لليهود الأوروبيين، وحذر من أنه إذا لم تأخذ حكومات أوروبا الإجراءات التي تطالب بها الرابطة جديا هذا العام، فإن ذلك سيعني بداية نهاية الوجود اليهودي في أوروبا.

وفي حديثه قبل القمة التي نظمتها الجمعية الأوروبية لليهود في قبرص على مدار يومين، قال مارغولين إن معاداة السامية في أوروبا ارتفعت بنسبة 2,000 بالمئة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ناسبا ذلك إلى إحصاءات جمعتها منظمات ترصد معاداة السامية.

أشخاص يحملون لافتة ضد معاداة السامية قرب كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية في برلين 7 تشرين الأول أكتوبر 2024 Markus Schreiber/AP

وقال 96 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في فيينا، قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إنهم عانوا من معاداة السامية في أوروبا، ما بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2023.

كما جمعت الوكالة بيانات من 12 منظمة يهودية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أبلغت بعض هذه المنظمات عن زيادة بنسبة 400 بالمئة في معاداة السامية.

وأرجع الحاخام اليهودي قصر النظر السياسي إلى المسؤولين الأوروبيين، الذين لا يفهمون حالة الطوارئ في مكافحة معاداة السامية على حد قوله.

كما دعا مارغولين الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة تضمن سلامة اليهود، وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية للسلوك المعادي للسامية.

وقال إن السلطات يجب أن تضع "مدونة سلوك" لضمان عدم تحول المظاهرات ضد إسرائيل إلى احتجاجات معادية للسامية، وأشار إلى ضرورة وجود عقوبات "قوية وسريعة" للأفراد الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال معادية للسامية.

ووفقًا لمارغولين، فإن السبب الرئيسي لمعاداة السامية في أوروبا هو معارضة الدولة اليهودية.