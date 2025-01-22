ماكرون يدعو الشباب الفرنسي للتطوع في صفوف الجيش

بقلم: يورونيوز

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وخلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في مقر قيادة الدعم الرقمي والسيبراني للجيش غرب فرنسا، طلب ماكرون من الحكومة والقوات المسلحة تقديم مقترحات بحلول شهر مايو/أيار المقبل حول كيفية تعبئة المزيد من المتطوعين الشباب عند الحاجة.

وقال ماكرون: "نحتاج إلى تحسين قدراتنا على تحديد المتطوعين وكفاءاتهم وتطورهم المهني، إضافة إلى تدريبهم وتعبئتهم عند الحاجة"، وأضاف أن الهدف هو "الاستفادة من مهارات الشباب الراغبين في التعلّم من جيشنا وتعزيز صفوفه".

وتأتي هذه الدعوة في إطار خطة فرنسا العسكرية للفترة 2024-2030، والتي تستهدف الوصول إلى 210 آلاف جندي نظامي و80 ألف جندي احتياطي بحلول عام 2030، بميزانية تبلغ 413.3 مليار يورو.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً على خفض ميزانية برنامج الخدمة الوطنية الشاملة البالغة 100 مليون يورو، وتحويل 80 مليون يورو منها إلى الميزانية الرياضية، وقد عارضت وزيرة الرياضة والشباب ماري بارساك هذا القرار، معتبرة أنه "من غير المناسب التضحية ببرنامج الخدمة الوطنية الشاملة لصالح الرياضة".

يذكر أن برنامج الخدمة الوطنية الشاملة كان أحد الوعود الانتخابية لماكرون خلال حملته الرئاسية عام 2017، وقد تم إطلاقه تجريبياً عام 2019، مع خطط لتعميمه على جميع الشباب بين 15 و17 عاماً مع بداية العام الدراسي 2026.