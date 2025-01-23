قتلى في جنين ونزوح للمئات من سكانه وقطع الكهرباء وحزب الله يهدد إسرائيل إن لم تنسحب كليا الأحد

بقلم: يورونيوز

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وأفادت مصادر فلسطينية رسمية، بأن القوات الإسرائيلية دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، بما في ذلك وحدات خاصة، حيث نفذت سلسلة واسعة من المداهمات والاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة، ما أدى إلى مواجهات عنيفة واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

ووفقاً لمصادر طبية فلسطينية رسمية، أسفرت الهجمات المستمرة على جنين ومخيمها، حتى صباح الخميس، عن مقتل 12 فلسطينيا، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعضها وصفت بالحرجة.

هذا وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة مخيم جنين تحت وطأة الهجمات والحصار المستمر. وأضافت المصادر أن القوات نفذت عمليات تفتيش مشددة بحق الفلسطينيين، شملت إخضاع الشبان لتفتيش دقيق وصل إلى حد إجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ووقف النار في الجبهتين.