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قتلى في جنين ونزوح للمئات من سكانه وقطع الكهرباء وحزب الله يهدد إسرائيل إن لم تنسحب كليا الأحد

البث المباشر انتهى
جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية الواسعة والدموية بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية 23/01/2025
جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية الواسعة والدموية بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية 23/01/2025 Copyright AP Photo/Majdi Mohammed
Copyright AP Photo/Majdi Mohammed
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، مع تصعيد ملحوظ لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين ومخيمها، الذي أغلق بالكامل وسط غارات جوية واقتحامات برية.

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وأفادت مصادر فلسطينية رسمية، بأن القوات الإسرائيلية دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، بما في ذلك وحدات خاصة، حيث نفذت سلسلة واسعة من المداهمات والاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة، ما أدى إلى مواجهات عنيفة واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

ووفقاً لمصادر طبية فلسطينية رسمية، أسفرت الهجمات المستمرة على جنين ومخيمها، حتى صباح الخميس، عن مقتل 12 فلسطينيا، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعضها وصفت بالحرجة.

هذا وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة مخيم جنين تحت وطأة الهجمات والحصار المستمر. وأضافت المصادر أن القوات نفذت عمليات تفتيش مشددة بحق الفلسطينيين، شملت إخضاع الشبان لتفتيش دقيق وصل إلى حد إجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ووقف النار في الجبهتين.

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