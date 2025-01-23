واشنطن تعيد إدراج جماعة أنصار الله الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"

بقلم: يورونيوز

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وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر رسميا إعادة إدراج الجماعة المتحالفة مع طهران في القائمة، مشيرا إلى أن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، فضلا عن زعزعة استقرار شركاء واشنطن الإقليميين والتأثير على حركة التجارة البحرية العالمية.

كما أضاف البيان أن الجماعة أطلقت أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن هجماتهم المتكررة على الشحن الدولي ساهمت في تفاقم التضخم العالمي.

وأكد أن السياسة الأمريكية الجديدة تهدف إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين لتقويض قدرات الحوثيين وحرمانهم من الموارد التي تدعم هجماتهم.

وأفاد البيان أيضا بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستنهي أي علاقة مع الكيانات التي قدمت دعما ماليا للجماعة.

يذكر أن إدارة ترامب سبق أن صنفت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في يناير 2021، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت هذا التصنيف بعد شهر من توليه السلطة، قبل أن يعيد تصنيفها لاحقا كمنظمة إرهابية عالمية، مما سمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى اليمن حينها.

من جانبه، علق نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، نصر الدين عامر، على القرار قائلا: "إدراج واشنطن للجماعة في قائمة الإرهاب سيفشل كما فشلت في البحر".

وأكد أن القرار يستهدف الشعب اليمني بسبب دعمه لغزة، معتبرا ذلك "شرفا كبيرا وجزءا من نضال هذا الشعب وجهاده".