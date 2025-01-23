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استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا

طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية تهبط في مطار دمشق الدولي بسوريا قادمة من إسطنبول 23 كانون الثاني يناير 2025
طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية تهبط في مطار دمشق الدولي بسوريا قادمة من إسطنبول 23 كانون الثاني يناير 2025 Copyright Ahmet Arslan/IHA/AP
Copyright Ahmet Arslan/IHA/AP
بقلم: يورونيوز
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بعد انقطاع حركة الطيران لأكثر من عقد، استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق، حيث أقلعت أول طائرة من مطار إسطنبول الخميس إلى سوريا.

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هبطت أول طائرة قادمة من تركيا في سوريا، لتنهي قطيعة استمرت لمدة 13 عاما، بعد أن انطلقت اليوم أول رحلة جوية تحمل رقم "TK 846" من إسطنبول إلى دمشق، في خطوة جاءت بعد سنوات من الانقطاع بسبب الأوضاع في البلاد.

حمل المسافرون السوريون علم الثورة السورية على الطائرة، وأعربوا عن فرحتهم باستئناف الرحلات بين البلدين، وعودتهم إلى وطنهم بعد سنوات من اللجوء.

وأقلعت الطائرة من إسطنبول بحدود الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، في رحلة تستغرق ساعتين، وعلى متنها 349 راكبا.

موظفون يقفون على مدرج مطار دمشق الدولي أثناء إعادة فتح المطار للرحلات الداخلية في دمشق سوريا 18 كانون الأول ديسمبر 2024
موظفون يقفون على مدرج مطار دمشق الدولي أثناء إعادة فتح المطار للرحلات الداخلية في دمشق سوريا 18 كانون الأول ديسمبر 2024Omar Sanadiki/AP

قالت الطفلة السورية فاطمة للصحفيين، إنها كانت في الثانية من عمرها عندما جاءت إلى تركيا مع أسرتها، وهي الآن سعيدة جدا بالعودة إلى الأراضي التي ولدت فيها، فهي متحمسة للغاية لرؤية بلدها التي لم ترها قط.

أما أحمد فقال إنه ذهب إلى تركيا عام 2012، ودرس وعمل فيها، ولم يكن يتوقع أن يشعر بهذا القدر من السعادة.

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وأعلنت الخطوط الجوية التركية الأسبوع الماضي، عن عودة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق في 23 كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، إن الخطوط التركية ستنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة السورية بعد انقطاع دام سنوات.

وأوقفت الشركة التركية رحلاتها إلى سوريا في 1 نيسان/ أبريل 2012، بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وتأتي هذه التطورات، في ظل إعلان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، عن تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية حتى آذار/ مارس 2025، بينما تسعى سوريا إلى تعزيز وجودها على الساحة الدولية بحلتها الجديدة.

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