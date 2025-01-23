استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا

بقلم: يورونيوز

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هبطت أول طائرة قادمة من تركيا في سوريا، لتنهي قطيعة استمرت لمدة 13 عاما، بعد أن انطلقت اليوم أول رحلة جوية تحمل رقم "TK 846" من إسطنبول إلى دمشق، في خطوة جاءت بعد سنوات من الانقطاع بسبب الأوضاع في البلاد.

حمل المسافرون السوريون علم الثورة السورية على الطائرة، وأعربوا عن فرحتهم باستئناف الرحلات بين البلدين، وعودتهم إلى وطنهم بعد سنوات من اللجوء.

وأقلعت الطائرة من إسطنبول بحدود الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، في رحلة تستغرق ساعتين، وعلى متنها 349 راكبا.

موظفون يقفون على مدرج مطار دمشق الدولي أثناء إعادة فتح المطار للرحلات الداخلية في دمشق سوريا 18 كانون الأول ديسمبر 2024 Omar Sanadiki/AP

قالت الطفلة السورية فاطمة للصحفيين، إنها كانت في الثانية من عمرها عندما جاءت إلى تركيا مع أسرتها، وهي الآن سعيدة جدا بالعودة إلى الأراضي التي ولدت فيها، فهي متحمسة للغاية لرؤية بلدها التي لم ترها قط.

أما أحمد فقال إنه ذهب إلى تركيا عام 2012، ودرس وعمل فيها، ولم يكن يتوقع أن يشعر بهذا القدر من السعادة.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية الأسبوع الماضي، عن عودة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق في 23 كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، إن الخطوط التركية ستنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة السورية بعد انقطاع دام سنوات.

وأوقفت الشركة التركية رحلاتها إلى سوريا في 1 نيسان/ أبريل 2012، بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وتأتي هذه التطورات، في ظل إعلان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، عن تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية حتى آذار/ مارس 2025، بينما تسعى سوريا إلى تعزيز وجودها على الساحة الدولية بحلتها الجديدة.