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الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية بالخليج ويكشف عن زوارق راجمة للصواريخ

مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025.
مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025. حقوق النشر Sepahnews via AP
حقوق النشر Sepahnews via AP
بقلم: يورونيوز
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء مناورات بحرية في مياه الخليج العربي وفي محافظتي بوشهر وخوزستان بجنوب البلاد، مستخدمًا صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة دقيقة، بالإضافة إلى العديد من الطوربيدات. وأكد الحرس الثوري أن هذه المناورات، التي تتضمن استخدام معدات عسكرية حديثة، ستستمر حتى السبت.

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وتأتي هذه المناورات ضمن سلسلة تدريبات عسكرية سنوية يهدف من خلالها الحرس الثوري والجيش الإيراني إلى إظهار جاهزيتهما لمواجهة التهديدات المختلفة، ومحاكاة التصدي لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات.

وشارك الآلاف من قوات الحرس الثوري والجيش في هذه التدريبات التي شملت مناطق واسعة من البلاد.

مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025.
مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025.Sepahnews via AP

وفي وقت سابق، نظم الحرس الثوري مناورات "الرسول الأعظم-19"، التي شهدت الكشف عن أحدث طائرة مسيرة انتحارية تحت اسم "رضوان" ومنظومة الدفاع الجوي 358. كما أطلق الجيش الإيراني مناورات جوية بعنوان "اقتدار 1403"، لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية.

المتحدث باسم الحرس الثوري، اللواء علي محمد نائيني، أوضح سابقا أن هذه التدريبات ستتواصل حتى منتصف آذار/مارس المقبل، بمشاركة الوحدات البحرية والجوية والتعبئة الشعبية، ضمن إطار خطط طهران لتعزيز قدراتها العسكرية.

مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025.
مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025.Sepahnews via AP

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب مؤخراً عن تفضيله للحل الدبلوماسي على الحل العسكري، مشيرًا إلى أنه سيكون من الأفضل معالجة القضايا مع إيران دون لجوء إسرائيل لضرب المنشآت العسكرية.

وأكد ترامب نيته عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة لبحث ملف إيران النووي، معربًا عن أمله في أن تجلس طهران على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول دبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

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