الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية بالخليج ويكشف عن زوارق راجمة للصواريخ

بقلم: يورونيوز

اعلان

وتأتي هذه المناورات ضمن سلسلة تدريبات عسكرية سنوية يهدف من خلالها الحرس الثوري والجيش الإيراني إلى إظهار جاهزيتهما لمواجهة التهديدات المختلفة، ومحاكاة التصدي لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات.

وشارك الآلاف من قوات الحرس الثوري والجيش في هذه التدريبات التي شملت مناطق واسعة من البلاد.

مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025. Sepahnews via AP

وفي وقت سابق، نظم الحرس الثوري مناورات "الرسول الأعظم-19"، التي شهدت الكشف عن أحدث طائرة مسيرة انتحارية تحت اسم "رضوان" ومنظومة الدفاع الجوي 358. كما أطلق الجيش الإيراني مناورات جوية بعنوان "اقتدار 1403"، لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية.

المتحدث باسم الحرس الثوري، اللواء علي محمد نائيني، أوضح سابقا أن هذه التدريبات ستتواصل حتى منتصف آذار/مارس المقبل، بمشاركة الوحدات البحرية والجوية والتعبئة الشعبية، ضمن إطار خطط طهران لتعزيز قدراتها العسكرية.

مناورات للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، يوم الجمعة 24 يناير 2025. Sepahnews via AP

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب مؤخراً عن تفضيله للحل الدبلوماسي على الحل العسكري، مشيرًا إلى أنه سيكون من الأفضل معالجة القضايا مع إيران دون لجوء إسرائيل لضرب المنشآت العسكرية.

وأكد ترامب نيته عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة لبحث ملف إيران النووي، معربًا عن أمله في أن تجلس طهران على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول دبلوماسية بشأن برنامجها النووي.