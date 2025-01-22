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تحطم طائرة عسكرية إيرانية في همدان والطياران ينجوان بأعجوبة

طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ”صاعقة“ تهبط أثناء تحليق تجريبي في مطار مهر آباد بطهران في إيران، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2007.
طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ”صاعقة“ تهبط أثناء تحليق تجريبي في مطار مهر آباد بطهران في إيران، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2007. حقوق النشر  Anonymous/AP2007
حقوق النشر Anonymous/AP2007
بقلم: يورونيوز
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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، قولها إن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية تحطمت خلال طلعة تدريبية روتينية في منطقة كبودر آهنك، الواقعة في غرب البلاد.

وقال مساعد محافظ همدان للشؤون السياسية والأمنية، حمزة أمرايي، إن الطائرة العسكرية تعرضت للحادث في مدينة "كبودر آهنك" التابعة لمحافظة همدان، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث، وأضاف أن الطيارين تمكنا من إنقاذ نفسيهما قبل تحطم الطائرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة فقط.

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وبحسب مراسل وكالة "إيرنا"، فإن الحادث وقع عند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي في مرتفعات "شيرين سو" بمنطقة كبودر آهنك. وأن الطيارين تم نقلهما إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم.

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 يأتي هذا الحادث في إطار التدريبات الروتينية التي تقوم بها القوات الجوية الإيرانية، والتي تشهد أحيانًا حوادث مشابهة بسبب الأعطال الفنية أو الظروف الجوية الصعبة.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بالحادث أو نوع الطائرة المتضررة.

فيما تُجري السلطات الإيرانية تحقيقات لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.

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