تحطم طائرة عسكرية إيرانية في همدان والطياران ينجوان بأعجوبة

وقال مساعد محافظ همدان للشؤون السياسية والأمنية، حمزة أمرايي، إن الطائرة العسكرية تعرضت للحادث في مدينة "كبودر آهنك" التابعة لمحافظة همدان، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث، وأضاف أن الطيارين تمكنا من إنقاذ نفسيهما قبل تحطم الطائرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة فقط.

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وبحسب مراسل وكالة "إيرنا"، فإن الحادث وقع عند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي في مرتفعات "شيرين سو" بمنطقة كبودر آهنك. وأن الطيارين تم نقلهما إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم.

يأتي هذا الحادث في إطار التدريبات الروتينية التي تقوم بها القوات الجوية الإيرانية، والتي تشهد أحيانًا حوادث مشابهة بسبب الأعطال الفنية أو الظروف الجوية الصعبة.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بالحادث أو نوع الطائرة المتضررة.

فيما تُجري السلطات الإيرانية تحقيقات لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.