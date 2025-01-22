غروسي: إيران تمتلك 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية

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وهذا المستوى من التخصيب، وإن كان لا يزال بعيدًا عن النسبة المطلوبة للأسلحة النووية البالغة 90%، إلا أنه يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.

وأوضح غروسي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن معدل إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد تضاعف مؤخرًا إلى سبعة أضعاف، مما يجعل مناقشة تداعيات هذا التطور أكثر إلحاحًا.

ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية يمكن، من حيث المبدأ، أن تُخصب إلى مستوى كافٍ لصنع خمس قنابل نووية، إذا تم رفع مستوى النقاء إلى الحدود المطلوبة.

غروسي يلتقي بكبار الشخصيات الإيرانية لمناقشة البرنامج النووي الإيراني AP

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة اتخاذ إيران خطوات ملموسة لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة والولايات المتحدة. ودعا غوتيريش طهران إلى تقديم ضمانات واضحة بأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد تزايد التوترات بين إيران والدول الغربية، وسط مخاوف متنامية بشأن إمكانية تحول الملف النووي إلى مصدر صراع أوسع. ويبدو أن هذا التصعيد في إنتاج اليورانيوم المخصب يضع المزيد من الضغوط على الجهود الدولية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف غوتيريش، في حديثه أمام الحاضرين في دافوس، أن العلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة تمثل "المسألة الأكثر أهمية" على الساحة الدولية. وشدد على أهمية تبني إيران نهجًا بنَّاءً مع دول المنطقة لتجنب التصعيد وضمان أن البرنامج النووي يقتصر على الأغراض السلمية.

كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. فمع استمرار إيران في رفع مستويات التخصيب وتوسيع نطاق برنامجها النووي، تبدو إمكانية استعادة الاتفاق أصعب من أي وقت مضى.

وتتطلب التحديات الراهنة موقفًا دوليًا موحدًا لإيجاد حل يوازن بين ضمانات الأمن الإقليمي وحق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ومع ذلك، يبدو أن العقبات السياسية والدبلوماسية لا تزال تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف.

وفي حين أن المخاوف تتزايد بشأن النوايا الإيرانية، فإن النقاش حول هذا الملف يستمر في التأثير على العلاقات الدولية، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات عن كثب في الأسابيع المقبلة.