نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة خاضت حروبًا على مدى 40 عامًا دون أن تنتصر

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وقال إن الولايات المتحدة دخلت في العديد من الحروب دون وجود خطة واضحة لتحقيق النصر، مشيرًا إلى أن هذه المغامرات العسكرية كانت خاطئة من أساسها.

وفي مقابلة أجريت ضمن برنامج "واجه الأمة مع مارغريت برينان" على شبكة "CBS" الأمريكية، قال فانس إنّ أزمات هيكلية تؤثر على كفاءة الجيش، مشددًا على وجود "أزمة تجنيد كبيرة ونظام مشتريات مختل".

وأضاف: "ننفق مليارات الدولارات على طائرات تتجاوز تكاليفها التقديرات الأولية بشكل رهيب، بينما مواعيد التسليم تتأخر باستمرار". وأكد فانس أن التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، تفرض على الولايات المتحدة إعادة النظر في هيكلة سياساتها الدفاعية.

وقال: "علينا حقًا، من الأعلى إلى الأسفل، أن نغير الطريقة التي نمول بها شراء الأسلحة، والطريقة التي نسلح بها قواتنا".

وأكد نائب الرئيس على الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في المؤسسة العسكرية، موضحًا: "نحن بحاجة إلى تغيير كبير. وباعتراف الجميع، هناك أشخاص لا يحبون هذا التغيير، لكنه ضروري".

كما ربط فانس هذه التوجهات برؤية الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا من البرنامج السياسي الذي ترشح بناء عليه ترامب، وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل الشعب الأمريكي يختاره ليكون رئيسه السابع والأربعين".