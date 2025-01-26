Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

المغرب ينجح في إحباط مخطط إرهابي كان في مرحلة التحضير لعمليات تفجيرية

دوريات عسكرية تجوب أحد أحياء ضواحي الدار البيضاء في المغرب، يوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، في إطار إجراءات تعزيز الأمن.
دوريات عسكرية تجوب أحد أحياء ضواحي الدار البيضاء في المغرب، يوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، في إطار إجراءات تعزيز الأمن. حقوق النشر  Abdeljalil Bounhar/AP
حقوق النشر Abdeljalil Bounhar/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

تمكنت السلطات المغربية، ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فجر الأحد، من إحباط مخطط إرهابي خطير كان في مرحلة الإعداد لتنفيذ هجمات تفجيرية.

اعلان

وأعلن المكتب في بيان رسمي أن العملية الأمنية، التي نفذتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع فرق متخصصة ومساعدة من الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف أربعة متطرفين، بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، ينتمون لتنظيم "داعش". وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.

وتم تنفيذ التدخل الأمني في موقعين مختلفين باستخدام تقنيات متطورة، حيث شاركت فرق الكشف عن المتفجرات، وعناصر الفرقة السينوتقنية المدربة على رصد العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية تابعة للدرك الملكي مزودة بقناصة متخصصين.

Related

وأفضت عمليات التفتيش إلى ضبط أسلحة بيضاء، ومواد كيميائية خطيرة، وأدوات يُشتبه في استخدامها لصناعة المتفجرات. وتشمل هذه المواد سوائل ومساحيق كيميائية، أسمدة، كبريت، مسحوق الفحم، وأسلاك كهربائية. وجرى إحالة المضبوطات إلى الشرطة العلمية لإجراء التحليلات اللازمة.

وذكر البيان أن العملية جاءت بعد تحقيقات استخباراتية دقيقة بدأت برصد شريط فيديو يظهر العناصر الموقوفة وهي تعلن "البيعة" لتنظيم "داعش"، متعهدة بتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

المغرب يمنع وفدًا برلمانيًا أوروبيًا من دخول العيون بالصحراء الغربية

نساء مغربيات يحيين تقليد الحناء بعد اعتراف اليونسكو به كتراث ثقافي

المغرب: أمواج عاتية تضرب السواحل الأطلسية وتتسبب في خسائر مادية كبيرة