المغرب ينجح في إحباط مخطط إرهابي كان في مرحلة التحضير لعمليات تفجيرية

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وأعلن المكتب في بيان رسمي أن العملية الأمنية، التي نفذتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع فرق متخصصة ومساعدة من الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف أربعة متطرفين، بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، ينتمون لتنظيم "داعش". وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.

وتم تنفيذ التدخل الأمني في موقعين مختلفين باستخدام تقنيات متطورة، حيث شاركت فرق الكشف عن المتفجرات، وعناصر الفرقة السينوتقنية المدربة على رصد العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية تابعة للدرك الملكي مزودة بقناصة متخصصين.

وأفضت عمليات التفتيش إلى ضبط أسلحة بيضاء، ومواد كيميائية خطيرة، وأدوات يُشتبه في استخدامها لصناعة المتفجرات. وتشمل هذه المواد سوائل ومساحيق كيميائية، أسمدة، كبريت، مسحوق الفحم، وأسلاك كهربائية. وجرى إحالة المضبوطات إلى الشرطة العلمية لإجراء التحليلات اللازمة.

وذكر البيان أن العملية جاءت بعد تحقيقات استخباراتية دقيقة بدأت برصد شريط فيديو يظهر العناصر الموقوفة وهي تعلن "البيعة" لتنظيم "داعش"، متعهدة بتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة.