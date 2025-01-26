Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

سكان جنوب لبنان يتحدون التهديدات الإسرائيلية ويعودون إلى قراهم بعد انقضاء مهلة الستين يومًا

مواطنون لبنانيون يرفعون علامات النصر، وهم يجلسون على أنقاض منزل مدمر جراء القصف الإسرائيلي، في عيتا الشعب، الأحد 26 يناير 2025.
مواطنون لبنانيون يرفعون علامات النصر، وهم يجلسون على أنقاض منزل مدمر جراء القصف الإسرائيلي، في عيتا الشعب، الأحد 26 يناير 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

مع انقضاء مهلة الستين يوما التي تم تحديدها بين لبنان وإسرائيل، وتمسك الجيش الإسرائيلي بموقفه الرافض للانسحاب من الأراضي اللبنانية رغم انتهاء الموعد المحدد، تحدى سكان جنوب لبنان التهديدات الإسرائيلية وقرروا العودة إلى قراهم.

اعلان

وفي خطوة تعكس إصرارهم على استعادة حياتهم الطبيعية، أكدوا تمسكهم بحقوقهم ورفضهم للتهديدات التي تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة.

وأعلنت إسرائيل، أنها بحاجة إلى البقاء لفترة أطول لأن الجيش اللبناني لم ينتشر في جميع مناطق جنوب لبنان لضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس وجوده العسكري في المنطقة. 

ومن جهته، أكد الجيش اللبناني أنه لا يستطيع الانتشار إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي بيان له يوم الأحد، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن "سيادة لبنان وسلامة أراضيه غير قابلة للتفاوض"، مؤكدا أنه يتابع القضية على أعلى المستويات لضمان حقوق المواطنين وكرامتهم. كما دعا الشعب اللبناني إلى "ممارسة ضبط النفس".

من جانبه، ذكر الجيش اللبناني في بيان آخر، أنه يرافق المدنيين إلى بعض البلدات الحدودية، موصيا السكان باتباع التعليمات العسكرية لضمان سلامتهم.

هذا وأسفر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على النازحين العائدين إلى قراهم في جنوب لبنان عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 120 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. 

وقد حاول المتظاهرون، الذين كانوا يحملون أعلام حزب الله وصور أمين عام الحزب السابق حسن نصرالله، اختراق الحواجز التي أقامها الجيش الإسرائيلي احتجاجا على عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

نساء لبنانيات يرفعن صور أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله، أثناء تفقدهن الدمار الذي لحق بقريتهن بسبب القصف الإسرائيلي، في عيتا الشعب، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025
نساء لبنانيات يرفعن صور أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله، أثناء تفقدهن الدمار الذي لحق بقريتهن بسبب القصف الإسرائيلي، في عيتا الشعب، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025 AP Photo
Related

وبدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قواته المنتشرة في جنوب لبنان تعمل على "إبعاد التهديدات من مواقع عدة". 

وفي الوقت نفسه، تم رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية. 

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين كان قد منح 60 يوما لسحب القوات من الجنوب اللبناني، ويتهم لبنان إسرائيل بعدم السماح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية الأمنية في المنطقة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

أكثر من 620 خرقا.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لما يزعم أنه استمرار "لأنشطته الدفاعية" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف وسائل قتالية "استراتيجية" لحزب الله خلال غارات على لبنان

وسط دعوات حصر السلاح.. ما هي القدرات العسكرية للجيش اللبناني وهل يمكنه مواجهة التهديدات الخارجية؟