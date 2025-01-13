تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ماذا نعرف عنه؟

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وجاء اختيار سلام رئيسًا مكلفًا لتشكيل الحكومة بعد منافسة قوية مع نجيب ميقاتي، اذ تمكن من الحصول على تأييد أكبر عدد من النواب في التصويت على هذا المنصب. وتشكل هذه الانتخابات تطورًا لافتًا في المشهد السياسي اللبناني، في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة تتطلب حلولًا عاجلة.

وبدأت الاستشارات النيابية في لبنان صباح اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة في قصر بعبدا، لاختيار شخصية تُكلَّف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد مرور أربعة أيام على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، منهياً فراغاً رئاسياً استمر لعامين.

من هو نواف سلام؟

وُلد نواف سلام في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1953 في بيروت لعائلة سياسية بارزة. عمه صائب سلام ترأس الحكومة اللبنانية أربع مرات بين عامي 1952 و1973، فيما تولى ابن عمه تمام سلام رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2016.

يشغل القاضي سلام حاليًا منصب رئيس محكمة العدل الدولية، حيث انتُخب لهذه المهمة في شباط/ فبراير 2024 لفترة تمتد لثلاث سنوات. سلام، الذي انضم إلى المحكمة عام 2018 كأحد أعضائها الـ15 المنتخبين من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يحمل خلفية أكاديمية ودبلوماسية مميزة.

سلام حاصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، وماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

بدأ مسيرته المهنية في مجال القانون عام 1984 محاميًا بالاستئناف وعضوًا في نقابة المحامين في بيروت، كما قدم استشارات قانونية للعديد من الهيئات الدولية والمحلية، قبل أن ينتقل للعمل ممثلًا قانونيًا لمؤسسات دولية في بوسطن بين عامي 1989 و1992.

في المجال الأكاديمي، عمل سلام محاضرًا في جامعة السوربون بين عامي 1979 و1981، وألقى محاضرات في جامعات عالمية مثل كلية الحقوق بجامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

نواف سلام يتحدث إلى الصحفيين بعد مشاورات مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، يوم الاثنين 14 مارس 2011 في مقر الأمم المتحدة. AP Photo/Phil Nijhuis

كما انتُخب عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بين عامي 1999 و2002، وعُين عضوًا ومقررًا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات اللبنانية عام 2005.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شغل سلام منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة من تموز/ يوليو 2007 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث ترأس مجلس الأمن الدولي بين أيار/ مايو 2010 وأيلول/ سبتمبر 2011.

خلال هذه الفترة، عُرف بدوره البارز في تعزيز العلاقات الدولية والدفاع عن قضايا لبنان في المحافل الدولية.