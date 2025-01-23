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أكثر من 620 خرقا.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لما يزعم أنه استمرار "لأنشطته الدفاعية" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لقواته يزعم فيها تنفيذ "أنشطة دفاعية" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لقواته يزعم فيها تنفيذ "أنشطة دفاعية" في جنوب لبنان Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم: يورونيوز
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قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، إن قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها بجنوب لبنان من أجل حماية أمن "دولة إسرائيل وسكان الجليل".

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وزعم أن قواته عثرت على أسلحة في جنوب لبنان تشمل صواريخ وقنابل يدوية وبنادق تم مصادرتها أو تدميرها.

ونشر لقطات لما قال إنه عدد من جنوده يعملون في المنطقة.

وتابع أن الجيش مستمر في تنفيذ مهامه وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه "سيعمل ضد أي تهديد لأمن دولة إسرائيل".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن المجلس الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل "الكابينت" يجتمع، الليلة، لمناقشة الموعد النهائي المحدد لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي يتضمن انسحابا كاملا لقوات الجيش الإسرائيلي من لبنان، بالتوازي مع انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني.

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هذا وأفادت صحيفة "هآرتس"، أن تل أبيب طلبت من واشنطن تأجيل انسحابها من جنوب لبنان لشهر إضافي.

ومن المقرر، أن ينسحب الجيش بشكل كامل من الأراضي اللبنانية يوم الأحد المقبل، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وهدد حزب الله باستئناف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار إذا لم تنسحب إسرائيل في الوقت المحدد.

وسجل الجيش الإسرائيلي أكثر من 620 خرقا في جنوب لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار.

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