قوافل العائدين للشمال متواصلة ومقتل جندي إسرائيلي "بالخطأ" وإصابات بغارتين على النبطية جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

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يأتي ذلك بعدما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب قوله إنه يرجّح قبول نظيريه المصري والأردني باستقبال الفلسطينيين في بلديهما.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قسم إعادة التأهيل في الدفاع تولى رعاية أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ اندلاع الحرب.

وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد الانتشار مؤخرًا في مواقع "لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله".

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لابيد قوله إن إسرائيل "لن تلزم بشروط وقف إطلاق النار في لبنان حتى يلتزم هو الآخر".

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