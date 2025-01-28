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قوافل العائدين للشمال متواصلة ومقتل جندي إسرائيلي "بالخطأ" وإصابات بغارتين على النبطية جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يتخذون موقعًا لقطع طريق في قرية عيترون جنوب لبنان، لبنان، الاثنين، 27 يناير/كانون الثاني 2025
جنود إسرائيليون يتخذون موقعًا لقطع طريق في قرية عيترون جنوب لبنان، لبنان، الاثنين، 27 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر Bilal Hussein/AP
حقوق النشر Bilal Hussein/AP
بقلم: يورونيوز
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يواصل النازحون الفلسطينيون العبور إلى شمال القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، في مشهد أثار حفيظة الأوساط اليمينية المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو. في هذه الأثناء، يصعّد الجيش عملياته في جنين ومناطق متفرقة بالضفة الغربية بعد إيعاز من المستوى السياسي.

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يأتي ذلك بعدما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب قوله إنه يرجّح قبول نظيريه المصري والأردني باستقبال الفلسطينيين في بلديهما.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قسم إعادة التأهيل في الدفاع تولى رعاية أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ اندلاع الحرب.

وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد الانتشار مؤخرًا في مواقع "لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله".

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لابيد قوله إن إسرائيل "لن تلزم بشروط وقف إطلاق النار في لبنان حتى يلتزم هو الآخر".

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