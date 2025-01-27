تسجيل مصور ومبالغ مالية.. اتهامات لجنديين إسرائيليين بنقل معلومات سرية لإيران

بقلم: يورونيوز

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وقد مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون احتجازهما أربعة أيام إضافية لاستكمال التحقيق. ووفقًا للصحيفة، فإن أحد المشتبه بهما، يوري إلياسيفوف، كان جنديًا في منظومة "القبة الحديدية"، مما أتاح له الوصول إلى معلومات حساسة استُخدمت لاحقًا في التواصل مع جهات إيرانية.

أما الجندي الآخر جيورجي أندريف، فقد انضم إلى العملية بناءً على وعود مالية. وخلال التحقيقات، اعترف إلياسيفوف وأندريف بالتهم الموجهة إليهما، وكشفا عن تفاصيل المهمات التي كُلفا بها والمبالغ التي حصلا عليها.

نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ في سديروت، إسرائيل، الأربعاء، 17 أبريل، 2024. Ohad Zwigenberg/ AP

ماذا في التفاصيل؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إلياسيفوف لديه القدرة على الوصول المباشر إلى معلومات سرية، واستغل ذلك ليرسل تسجيلًا مصورًا يشرح كيفية عمل المنظومة إلى عميل إيراني.

الفيديو، الذي وصِف بأنه يحتوي على معلومات شديدة الحساسية، تسبب في ضرر كبير للجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكرت الصحيفة. وكشفت التحقيقات أن إلياسيفوف تلقى 3500 دولار أميركي مقابل هذه المعلومات، بينما حصل أندريف، الذي تم تجنيده لاحقًا من قبل إلياسيفوف، على عشرات الدولارات فقط.

وقد بدأت عملية التجسس في أيلول/سبتمبر الماضي عندما بدأ إلياسيفوف بالتواصل مع عميل إيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظروفه المالية الصعبة.

وكشفت التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن إلياسيفوف طلب من أندريف المشاركة في عمليات أخرى، مثل كتابة شعارات ورسومات على الجدران في تل أبيب لصالح العميل الإيراني. وفي وقت لاحق، قرر أندريف التوقف عن المشاركة، بعدما أدرك خطورة الأمر.