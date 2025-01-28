روسيا تهاجم خاركيف جوًا.. إصابات في صفوف المدنيين وخسائر مادية كبيرة

بقلم: يورونيوز

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وقال الحاكم الإقليمي للمدينة إن امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا نُقلت إلى المستشفى، وأُصيب رجل يبلغ من العمر 66 عامًا جراء تساقط حطام مسيّرة روسية.

وقد قامت خدمات الطوارئ بنقل المصابين لتلقي العلاج بعد منتصف الليل، وفقًا لما ذكره العمدة إيهور تيريخوف.

من جهتها، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن النيران اجتاحت منشآت إنتاجية، وأفادت بتعرض شخصين للإجهاد، أحدهما طفل.

وفي سياق متصل، أُصيب أربعة مواطنين في الهجمات الروسية على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة، إيفان فيدوروف.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على بلدة فيليكا نوفوسيلكا، وهي مركز دفاعي استراتيجي للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.