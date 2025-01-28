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روسيا تهاجم خاركيف جوًا.. إصابات في صفوف المدنيين وخسائر مادية كبيرة

صورة من الأرشيف- عمال وجنود الطوارئ يحاولون إزاحة الأنقاض والحطام بعد الهجوم الروسي الذي استهدف مبنى سكني في خاركيف، أوكرانيا، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024.
صورة من الأرشيف- عمال وجنود الطوارئ يحاولون إزاحة الأنقاض والحطام بعد الهجوم الروسي الذي استهدف مبنى سكني في خاركيف، أوكرانيا، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024. حقوق النشر Andrii Marienko/ AP
حقوق النشر Andrii Marienko/ AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت السلطات الأوكرانية أنها تعرضت لهجوم جوي روسي، أسفر عن إصابة أربعة مواطنين على الأقل بجروح، واحتراق محل تجاري خاص، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدة منازل في مدينة خاركيف.

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وقال الحاكم الإقليمي للمدينة إن امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا نُقلت إلى المستشفى، وأُصيب رجل يبلغ من العمر 66 عامًا جراء تساقط حطام مسيّرة روسية.

وقد قامت خدمات الطوارئ بنقل المصابين لتلقي العلاج بعد منتصف الليل، وفقًا لما ذكره العمدة إيهور تيريخوف.

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من جهتها، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن النيران اجتاحت منشآت إنتاجية، وأفادت بتعرض شخصين للإجهاد، أحدهما طفل.

وفي سياق متصل، أُصيب أربعة مواطنين في الهجمات الروسية على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة، إيفان فيدوروف.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على بلدة فيليكا نوفوسيلكا، وهي مركز دفاعي استراتيجي للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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