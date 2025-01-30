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وزير الدفاع اليوناني يطلب رسميا من سفيرة فرنسا توضيحات حول صفقة صواريخ مع تركيا

وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس
وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس حقوق النشر Boris Grdanoski/AP
حقوق النشر Boris Grdanoski/AP
بقلم: يورونيوز
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طالب وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس السفيرة الفرنسية لورانس أوير بتقديم توضيحات رسمية حول تقارير تفيد باعتزام فرنسا بيع صواريخ "ميتيور" إلى تركيا.

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وذكر دندياس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مثل هذه الصفقة ستتعارض مع "العلاقات الاستراتيجية الممتازة" التي تربط البلدين.

 من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "ألفا"، بأنه "لا يمتلك معلومات" بشأن الصفقة المحتملة.

وترتبط فرنسا واليونان باتفاقية دفاع مشترك منذ سبتمبر/أيلول 2021، تتضمن بنداً للدفاع المشترك في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم من دولة ثالثة. كما تنص الاتفاقية على التشاور بين البلدين في القرارات المؤثرة على مصالحهما الأمنية "حيثما أمكن ذلك".

واشترت اليونان منذ يناير/كانون الثاني 2021 ما مجموعه 24 طائرة رافال من شركة داسو الفرنسية Dassault Aviation، إضافة إلى فرقاطات. وتم تطوير برنامج صواريخ "ميتيور" من قبل تحالف شركاء أوروبيين بقيادة شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية لتلبية احتياجات ست دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والسويد.

ووفقاً لموقع الشركة المصنّعة، فإنّ صاروخ "ميتيور" يتميّز بمحرك نفاث يتيح له "الدفع المستمر حتى اعتراض الهدف"، مع "رأس حربي شديد الفتك".

ورغم أن اليونان وتركيا حليفتان في حلف الناتو، إلا أن تاريخاً طويلاً من التوتر جمعهما. وخلال لقاء مع ميتسوتاكيس في مايو/أيار الماضي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لا توجد مشاكل مستعصية" مع اليونان. غير أن وزير الدفاع اليوناني أعلن في خطاب ألقاه منتصف ديسمبر/كانون الأوّل أن تركيا "توسع تدريجياً قائمة مطالبها ضد بلادنا"، مؤكداً ضرورة "رفض الجوانب غير المقبولة من المواقف التركية" رغم أهمية الحوار معها، على حدّ قوله.

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