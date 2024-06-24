وزير خارجية اليونان: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة على الإطلاق

بقلم: يورونيوز

قال جورج جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان الإثنين، إن تهديدات حزب الله ضد قبرص "غير مقبولة"، وأن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدولة الأوروبية ضد هذا التهديد.

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وأفاد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: " من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: " نقف إلى جانب قبرص وسنكون موحدين لمواجهة كل أشكال التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد حذر الأربعاء قبرص من مساعدة إسرائيل وخاصة بفتح مطاراتها للمقاتلات الحربية الإسرائيلية وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية أو لشن هجوم على لبنان.

وتربط قبرص، الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط، علاقات وثيقة بكل من لبنان وإسرائيل، كما أنها تبعد نحو 200 كيلومتر عن لبنان، و340 كيلومتراً عن إسرائيل.