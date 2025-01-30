استكمال الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وكتائب القسام تنعى قائدها محمد الضيف

بقلم: يورونيوز

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وقد جرى تسليم المجندة الإسرائيلية أغام برغر للصليب الأحمر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة. بينما تم تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس مع 5 مواطنين تايلانديين من أمام منزل قائد حركة حماس يحيى السنوار في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط موكب حاشد.

وتعليقًا على تسليم المحتجزين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتابع بقلق الصفقة ويشعر بالصدمة من المشاهد التي يراها، وهي في رأيه دليل على "ما تمرسه منظمة حماس الإرهابية من قسوة".

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن مبعوث ترامب المعني بشؤون الأسرى، آدم بوهلر، ناقش مع نتنياهو بالتفصيل خطة تهجير سكان قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، يستمر الجيش الإسرائيلي عملياته، مدمرًا البنية التحتية في طولكرم وجنين، فارضًا حصارًا خانقًا على محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في الغجر والمطلة على الحدود مع لبنان، تبين لاحقًا أنه نتيجة تشخيص خاطئ.