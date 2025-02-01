Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

شاهد كيف كان رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه

رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه
رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه حقوق النشر  ebu video
حقوق النشر ebu video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تسنى لكارلديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية الاجتماع بأفراد أسرته. وقد أدلى أحد المقربين من العائلة بتصريح لقناة فرنسية فقال: نحن سعداء بخبر الإفراج لكننا لا نكاد نصدق. إنها فرحة مشوبة ببعض القلق.

وسلمت حركة حماس الصليب الأحمر ثلاثة إسرائيليين بعد الإفراج عنهم ضمن المرحلة الرابعة من صفقة التبادل يخرج بموجبها 183 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل إضافة إلى إعادة فتح معبر رفح ليتسنى لعدد معين من الجرحى والمرضى الخروج للعلاج.

وقد كانت خان يونس هي نقطة تسليم الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالديرون.

Related

وقد تسنى لكارلديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية الاجتماع بأفراد أسرته. وقد أدلى أحد المقربين من العائلة بتصريح لقناة فرنسية فقال: نحن سعداء بخبر الإفراج لكننا لا نزال نصدق. إنها فرحة مشوبة ببعض القلق. ويضيف "لقد قضى 15 شهرا في زنزانة وقد لا يعلم أن أطفاله قد أُطلق سراحهم قبله في دفعة تبادل سابقة. لا بد أن حالته النفسية سيئة" حسب تعبيره.

الإسرائيلي عوفر كالديرون قبل تسليمه للصليب الأحمر من قبل مقاتلي حماس في خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 1 فبراير 2025
الإسرائيلي عوفر كالديرون قبل تسليمه للصليب الأحمر من قبل مقاتلي حماس في خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 1 فبراير 2025 Abdel Kareem/AP

الأسير الثالث هو كيث سيبغل الذي يحمل الجنسية الأمريكية حيث أفرج عنه السبت في مراسم تسليم جرت في ميناء غزة.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

شاهد: لحظة إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود وتسليمها للصليب الأحمر في خان يونس

يتهم إسرائيل بالعنصرية ويجمع المساعدات لغزة.. روبوت مخصص لدعم تل أبيب يخرج عن السيطرة

استكمال الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وكتائب القسام تنعى قائدها محمد الضيف