شاهد كيف كان رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه

وسلمت حركة حماس الصليب الأحمر ثلاثة إسرائيليين بعد الإفراج عنهم ضمن المرحلة الرابعة من صفقة التبادل يخرج بموجبها 183 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل إضافة إلى إعادة فتح معبر رفح ليتسنى لعدد معين من الجرحى والمرضى الخروج للعلاج.

وقد كانت خان يونس هي نقطة تسليم الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالديرون.

وقد تسنى لكارلديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية الاجتماع بأفراد أسرته. وقد أدلى أحد المقربين من العائلة بتصريح لقناة فرنسية فقال: نحن سعداء بخبر الإفراج لكننا لا نزال نصدق. إنها فرحة مشوبة ببعض القلق. ويضيف "لقد قضى 15 شهرا في زنزانة وقد لا يعلم أن أطفاله قد أُطلق سراحهم قبله في دفعة تبادل سابقة. لا بد أن حالته النفسية سيئة" حسب تعبيره.

الإسرائيلي عوفر كالديرون قبل تسليمه للصليب الأحمر من قبل مقاتلي حماس في خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 1 فبراير 2025 Abdel Kareem/AP

الأسير الثالث هو كيث سيبغل الذي يحمل الجنسية الأمريكية حيث أفرج عنه السبت في مراسم تسليم جرت في ميناء غزة.