جماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقليات

بقلم: يورونيوز

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وأفاد مجلس الوحدة الهندوسي البوذي المسيحي في البلاد، بأن الحكومة التي يرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، تستخدم مؤسسات الدولة لقمع الأقليات.

وقال المجلس في وقت سابق، إن 2010 حادثة عنف طائفي وقعت في جميع أنحاء الدولة ذات الأغلبية المسلمة بين 4 و20 من شهر آب/ أغسطس.

بدورها، نفت الحكومة هذا الادعاء، وقالت إن معظم الحوادث نجمت عن أسباب سياسية، ولا تتعلق بقضايا طائفية، حسب تعبيرها.

وتولى يونس السلطة بعد انتفاضة قادها الطلاب العام الماضي، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وأجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند في 5 آب/أغسطس، لتنهي حكمها الذي دام لـ 15 عامًا.

زعماء مجلس الوحدة الهندوسي البوذي المسيحي في بنغلاديش أكبر مجموعة لحقوق الأقليات في البلاد يعقدون مؤتمرا صحفيا في دكا ببنغلاديش 30 كانون الثاني يناير 2025 Mahmud Hossain Opu/AP

على مدار التاريخ، كان ينظر إلى الهندوس وغيرهم من الأقليات، على أنهم من أنصار حزب رابطة عوامي البنغلاديشية، الذي تتزعمه حسينة.

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس، أكد المجلس ادعائه بشأن الهجمات السابقة، وقال إن 174 حادثة جديدة وقعت بين 21 آب/ أغسطس و31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي تتعلق بالعنف الطائفي، حيث قُتل 23 شخصا من الأقليات واغتصبت تسع نساء.

وأفاد بوقوع المزيد من الحوادث، كالحرق العمد والتخريب والنهب والاستيلاء بالقوة على الممتلكات والشركات. وقال إن ما لا يقل عن 15 شخصا من الأقليات، تم اعتقالهم أو تعذيبهم بتهمة تقويض الإسلام.

واتهم مانيندرا كومار ناث، الأمين العام للمجلس الحقوقي، الحكومة بالتلاعب بمؤسسات الدولة للتنكيل بالأقليات، وأضاف أن هذا أمر غير متوقع من حكومة تم تشكيلها على أساس الحراك الطلابي المناهض للتمييز.

طلاب يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة الوحدة التي نظمتها حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنغلاديش 31 كانون الأول ديسمبر 2024 Mahmud Hossain Opu/AP

كما دعا إلى إطلاق سراح تشينموي كريشنا داس برابهو، زعيم هندوسي مسجون، وقال إنه محروم من حقه القانوني في الإفراج عنه بكفالة ضمن قضية تحريض على الفتنة. ويعرف الأسير أيضًا باسم تشينموي كريشنا داس براهماشاري.

بنغلاديش والهند

في عهد يونس، مرت بنغلاديش بفترة متوترة مع الهند ذات الأغلبية الهندوسية بشأن قضايا الأقليات، ما أثار موجة من الاحتجاجات. وتبلغ نسبة الهندوس في بنغلاديش أقل من 8% من أصل 170 مليون نسمة.

ويشعر العديد من أعضاء الحكومة المؤقتة بالاستياء من استضافة الهند لحسينة، وطلبت محكمة خاصة في بنغلاديش اعتقالها. ولم ترد الهند، التي تعتبر رئيسة الوزراء السابقة صديقة موثوقة، على الطلب حتى الآن.

وفي الماضي، استقبلت نيودلهي 10 ملايين لاجئ من بنغلاديش، وساعدتها في نيل استقلالها، بعد حرب استمرت تسعة أشهر ضد باكستان في عام 1971.