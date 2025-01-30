الرئيس السوري أحمد الشرع يخاطب السوريين الليلة ودمشق تستقبل أمير قطر

بقلم: يورونيوز

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وليل أمس وخلال مؤتمر موسع عقد في دمشق وحضره قادة عسكريون وسياسيون، تحت شعار "انتصار الثورة"، تم الإعلان عن تعيين الشرع رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء هذا الإعلان وسط حزمة قرارات جذرية تشمل حلّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك هياكل حزب البعث، إلى جانب تكليف الشرع بتشكيل حكومة انتقالية تعيد بناء مؤسسات الدولة.

هذا وذكرت وسائل إعلام عربية، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل صباح الخميس إلى مطار العاصمة السورية دمشق.

وأعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أنه تم خلال الاجتماعات مع الجانب القطري مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار في سوريا.

وأضاف الوزير: "نرحب بزيارة سمو أمير قطر والوفد المرافق له إلى سوريا، حيث تعتبر إعادة بناء سوريا قضية ترتبط باستعادة الأمل وبناء المستقبل".

وأشار إلى أن سوريا تتطلع إلى تعزيز الروابط الأخوية مع قطر، التي كانت دائمًا حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدى الـ14 عامًا الماضية.

من جانبه، قال وزير الدولة في الخارجية القطرية في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية السوري: "نسعى جاهدين لتطوير العلاقات مع سوريا وندعم بقوة عدالة القضية السورية". وأضاف: "نثمن إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة".

كما أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية، أن أمير دولة قطر قد تحدث مع الرئيس السوري في عدة مجالات.

هذا وهنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، الخميس، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.