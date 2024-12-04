الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في زيارة رسمية ويعرض مقتنيات ملكية ذات صلة ببلاده

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وقد استقبل الأمير وليام والأميرة كيت، المعروفين بدوق ودوقة كامبريدج، الشيخ تميم والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في وقت سابق من اليوم. كما انتقل الزوجان الملكيان إلى ساحة الحرس الملكي في لندن، حيث رحب الملك تشارلز الثالث بالأمير وحرمه، في بريطانيا، في حدث رسمي شهد حضور عدد من كبار أفراد العائلة الملكية.

كما حضر الحدث، المقام في معرض الصور الملكي، العديد من الأعضاء البارزين في العائلة المالكة، من بينهم دوق ودوقة إدنبرة، صوفي وإدوارد.

ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الثاني إلى اليسار، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اليسار، لحضور مأدبة الدولة في قصر باكنغهام، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 AP

من جانبها، ألغت الملكة كاميلا حضور بعض الفعاليات الخارجية بسبب مشاكل صحية نصح الأطباء على إثرها بعدم المشاركة. وأوضحت للضيوف أنها كانت تعاني من عدوى صدرية ناتجة عن التهاب رئوي، لكنها أكدت أنها الآن وتتعافى من التعب ما بعد الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن قطر، رغم صغر حجمها مقارنة ببعض الدول، تعتبر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم ولها استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة. وتشمل استثماراتها البارزة في بريطانيا متاجر هارودز الفاخرة، وبنك باركليز، وسلسلة سوبر ماركت سينسبري.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك بريطانيا تشارلز الثالث، يعبران موكب حرس الخيالة لتفقد حرس الشرف في لندن، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 Kin Cheung/AP

وعلى الرغم من الاحتفالات الرسمية، فإن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يعربون عن قلقهم بشأن التمييز ضد النساء والمجتمع المثلي في قطر، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها العمال المهاجرون خلال التحضيرات لكأس العالم 2022.