انخفاض قياسي في سعر الريال الإيراني بعد قرار ترامب تصعيد سياسة الضغط على طهران

بقلم: يورونيوز

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ومع ذلك، فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يرغب في فرض هذه العقوبات بالكامل، بل يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران. في المقابل، يبدو أن المسؤولين الإيرانيين ينتظرون رسالة من ترامب تشير إلى رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما متسارعا.

ويأتي هذا التدهور الحاد في قيمة الريال بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، خاصة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وفي شوارع طهران، عبر المواطنون عن قلقهم إزاء التدهور الاقتصادي المتسارع، إذ قال ماجد مريامي، وهو مدرس: "عندما يظهر ترامب أي عداء تجاهنا أو يتحدث عن الحرب أو أي شيء ضد إيران، يرتفع سعر صرف الدولار. أتساءل ما علاقة الشأن الداخلي بما يقوله ترامب؟ فهو عندما يخفف من لهجته، ينخفض سعر الدولار. أعتقد أنه علينا أن نكون أكثر توازنًا من أجل مصلحة الشعب ."

من جهته، قال مواطن آخر، عرّف على نفسه باسم "نوري": "مشاكلنا داخلية أكثر من كونها مرتبطة بالأجانب، علينا الاعتماد على أنفسنا. فالأعداء يعادوننا ويكرهوننا ويفعلون كل ما بوسعهم ضدنا. يجب أن نصبح أقوى وننهض ونصلح اقتصادنا."

وكان سعر صرف الدولار الواحد قبل عشر سنوات يعادل 32 ألف ريال إيراني فقط.

وقد تسارعت وتيرة انهيار العملة منذ عام 2018 تاريخ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع دول ال5+1 إضافة إلى قرار فرض العقوبات التي أثقلت كاهل الجمهورية الإسلامية وحرمتها من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تدخل الخزينة الإيرانية لولا تلك العقوبات.

ويبقى البرنامج النووي الإيراني الذي تؤكد طهران على طابعه السلمي، محل شد وجذب بين إيران والغرب، إذ تقول بعض التقارير إن البرنامج أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مرحلة متقدمة من تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.