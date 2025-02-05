أوهايو: إطلاق نار في مستودع يسفر عن إصابة خمسة أشخاص

بقلم: يورونيوز

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وأكدت السلطات، أن المشتبه به لم يعد متواجدا في موقع الحادث، بينما لا تزال هويته مجهولة.

وكانت الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول مستودع KDC/One، وهو منشأة تابعة للعلامة التجارية المتخصصة في منتجات العناية الشخصية، بعد ورود بلاغات عن إطلاق النار.

من جهته، صرح جوش بولاند، كبير مسؤولي الاتصالات والتسويق في نيو ألباني، بأن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن مدى خطورة الإصابات.

وتعد شركة KDC/One من المزودين الرئيسيين للحلول الإنتاجية للعديد من العلامات التجارية في قطاعات التجميل والعناية الشخصية والعناية المنزلية.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم وتحديد هوية المشتبه به.