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السويد: إطلاق نار يقتل سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي احرق القران عدة مرات

ملف: سلوان موميكا يتحدث في مالمو، 30 سبتمبر 2023
ملف: سلوان موميكا يتحدث في مالمو، 30 سبتمبر 2023 حقوق النشر Johan Nilsson/TT News Agency via AP
حقوق النشر Johan Nilsson/TT News Agency via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلنت السلطات السويدية عن مقتل سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي أثار جدلا واسعا في البلاد بعد قيامه بحرق القرآن علنا عدة مرات خلال عام 2023.

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وقالت الشرطة، إن موميكا البالغ من العمر 38 عاما، فارق الحياة بعد إصابته بطلقات نارية في حادث إطلاق نار وقع بمدينة سودرتاليه، القريبة من العاصمة ستوكهولم. 

وأكدت الشرطة، أنها تلقت بلاغا بالحادث ليلة الأربعاء، مشيرة إلى فتح تحقيق أولي في جريمة القتل التي أودت بحياة موميكا.

وكانت أفعال موميكا، التي نفذها تحت ذريعة حرية التعبير، قد أثارت احتجاجات واسعة وأعمال شغب في العديد من الدول الإسلامية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين السويد والعالم الإسلامي. 

وقد أدان عدد من الدول والحكومات الإسلامية هذه الأفعال، وطالبت السويد بتحرك حازم لوقف ما وصفوه بـ"استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين".

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وصل موميكا إلى السويد قادما من العراق في عام 2018، حيث حصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في 2021. ووجهت له تهم التحريض على الكراهية العنصرية إلى جانب متهم آخر، بسبب تصريحاته المرتبطة بحرق المصحف. وكان من المقرر إصدار الحكم في هذه القضية صباح الخميس.

وأعلنت محكمة ستوكهولم الجزئية يوم الخميس، أن النطق بالحكم قد تأجل بسبب وفاة أحد المتهمين. وأكد القاضي غوران لونداهل في المحكمة أن المتهم المتوفى هو موميكا نفسه.

ودافع موميكا عن أفعاله بالقول، إن احتجاجاته كانت تستهدف الدين الإسلامي وليس المسلمين، مشيرا إلى أنه كان يسعى لحماية سكان السويد من رسائل القرآن الكريم.

وفي المقابل، سمحت الشرطة السويدية بتنظيم مظاهراته استنادا إلى حرية التعبير، رغم توجيه التهم إليه.

وفي بيان لها بعد تأكيد وفاة موميكا، أعلنت وكالة الأمن السويدية (SÄPO) أنها لم تشارك في التحقيق في القضية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة، كارين لوتز، أن الوكالة مسؤولة عن متابعة التطورات التي قد تشكل تهديدا لأمن السويد، لكنها أكدت أنه لم يتم تكليفها بحماية موميكا.

وأضافت لوتز، أن "حرق المصاحف، الذي كان موميكا أحد المتورطين فيه، أثر على أمن السويد"، وأشارت إلى أن دور الوكالة اقتصر على متابعة التطورات الأمنية المتعلقة بهذا الحادث، بينما كانت الشرطة هي المسؤولة عن منح التصاريح وتوفير الأمن.

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