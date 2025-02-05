كيف اهتدى دونالد ترامب لفكرة تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"؟

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نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرًا قال فيه إن هناك طريقتين لفهم التصريح "الملحمي والمفاجئ للغاية" للرئيس الأمريكي. الأولى بوصفه تهديدًا "فارغًا" أو تفاخرًا بنفوذه في الشرق الأوسط، يشبه إلى حد بعيد التهديدات بزيادة التعرفة الجمركية ضد كندا والمكسيك، والتي تهدف إلى إثارة الجدل، لكنها قصيرة المدى وسرعان ما تُنسى. وهو، بحسب "أكسيوس"، التفسير الذي يؤمن به الجمهوريون.

"خطة تجمع آماله"

أما الاحتمال الثاني، فهو أن خطة غزة حقيقية ولم تكن وليدة اللحظة، بحيث أنها "تجمع بين بعض آمال ترامب مثل التوصل إلى صفقة تطبيع كبرى في الشرق الأوسط مع المملكة العربية السعودية، والتخلص من التكلفة الباهظة لإعادة إعمار غزة على اعتبار أنها ستكون "جحيمًا" سيمتد لعقود، وكذا رغبته في تطوير الأراضي الساحلية من منظور تجاري".

فتاة تبحث عن ورق مقوى في القمامة لإشعال النار، بالقرب من مخيم للنازحين الفلسطينيين على البحر في دير البلح وسط قطاع غزة، الاثنين 30 ديسمبر 2024. Abdel Kareem Hana/AP

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر قولها، إن تصريحات ترامب، على عكس تحليلات البعض، كانت مدروسة مسبقًا، بل تعكس أفكارًا لبعض موظفي إدارته وأفراد عائلته، وتحديدًا صهره جاريد كوشنر، الذي يشاطره الرأي بأن "عقارًا مطلًا على البحر يمكن أن يكون ريفييرا الشرق الأوسط"، ويستفيد من كل القوة والمال المتدفق عبر المنطقة، حسب "أكسيوس".

ولفت الموقع إلى أن ترامب، رغم تعبيره عن أفكاره بشكل واضح وصارخ، يبقى محاطًا بالغموض حيال دوافعه الحقيقية.

ترامب لنتنياهو: فكّر في الفنادق التي يمكن بناؤها

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم، إن خطة الرئيس تشكلت وعرضها على حلفائه ومساعديه في الأيام القليلة الماضية، ولم يفصح عنها للمسؤولين غير المقربين منه.

الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدثان خلال مؤتمر صحفي في القاعة الشرقية في البيت الأبيض، الثلاثاء، 4 فبراير/شباط 2025، في واشنطن. Evan Vucci/AP

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب هاتف بنيامين نتنياهو في أواخر الصيف الماضي وأخبره أن قطاع غزة يعتبر بمثابة عقار سكني جيد، وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي التفكير في أنواع الفنادق التي يمكن بناؤها هناك.

صحيفة لوفيغارو: ترامب يستلهم أسلوبه من الملاكم تايسون

أما صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فقالت إن الأزمات بدأت تنهال منذ تولي ترامب السلطة. فالأخير يحكم بموجب المراسيم الرئاسية وباسم حالة الطوارئ الوطنية، مستخدمًا سياسة الضرب أولًا ثم التفاوض ثانيًا، على حد وصفها. مشيرة إلى أنه يستلهم أسلوبه من صديقه الملاكم مايك تايسون الذي يرى أن "لكل شخص خطة قبل أن يتلقى لكمة في الأسنان".

ترامب: لم نتخذ موقفًا رسميا بشأن الضفة الغربية

أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، حيث تشن الدولة العبرية عملية عسكرية واسعة، قال ترامب إن الناس يحبون "فكرة مطالبة إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية، لكننا لم نتخذ موقفًا رسميًا بشأنها بعد"، مشيرًا إلى أن المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين مستمرة، وأنه "من المحتمل أن يصدر إعلان حول هذا الموضوع تحديدا في الأسابيع الأربعة المقبلة".

في هذا السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نوابا جمهوريين قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح "الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية الأمريكية.