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"غزة أرضنا ولن نرحل".. فلسطينيون في دير البلح يحتجون على تصريحات ترامب

.فلسطينيون يتظاهرون في دير البلح رفضًا لتصريحات ترامب بشأن غزة
.فلسطينيون يتظاهرون في دير البلح رفضًا لتصريحات ترامب بشأن غزة Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
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تجمع عشرات الفلسطينيين صباح الخميس أمام مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقفة احتجاجية تنديدا بالتصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى "ترحيل سكان القطاع".

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نُظّمت المظاهرة بدعوة من "حركة الإصلاح الديمقراطي"، التي يُعدّ محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، أحد أبرز وجوهها، في محاولة لتعزيز الرفض الشعبي لما وصفه المحتجون بـ"المخطط التهجيري".

وشدد عماد محسن، أحد المشاركين في الوقفة، على أن الاحتجاج يوجه رسالة واضحة تؤكد تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم القاطع لأي مخططات تهدد وجودهم. وقال: "نواصل الدفاع عن قضيتنا الوطنية وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير، ولن نسمح لأي مخططات خارجية بمحو هويتنا أو سلب أرضنا".

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من جهتها، وجهت فاطمة أبو شاويش، ناشطة ضمن الحركة، نداءً للمجتمع الدولي: "نطالب دول العالم بوقفة تضامن معنا لوقف أي محاولات تهجير قسرية. هذه أرض أجدادنا، عشنا عليها ولن نغادرها مهما كانت التحديات".

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الأرض لنا، وغزة لنا، وفلسطين لنا منذ الأزل وإلى الأبد"، فيما رُفعت شعارات أخرى بينها: "ليحمل المحتل عصاه ويرحل عن أرضنا"، و"سنبني غزة بأيدينا ونعيد لها الحياة بإرادتنا".

المصادر الإضافية • أب

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