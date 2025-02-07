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ما الذي كشفه غالانت عن خطة هجوم البيجر وتداعيات الحرب في غزة؟

وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس، إسرائيل الأحد 27 أكتوبر 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس، إسرائيل الأحد 27 أكتوبر 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في منشور على منصة "إكس"، إن الإعداد للهجوم على حزب الله وإدارة الحرب في قطاع غزة بدأ قبل سنوات من الحرب الأخيرة.

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وأوضح غالانت أن هجوم البيجر على حزب الله كان جزءًا من خطة معدّة مسبقًا لتدمير شبكة اتصالات الحزب.

وذكر أنه لو تم تنفيذ الهجوم في وقت أبكر، وتحديدًا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي بعد أيام قليلة من عملية طوفان الأقصى، لكان تفجير الأجهزة اللاسلكية أسفر عن خسائر أكبر في صفوف الحزب.

ولكن تأجيل الهجوم حتى 17 سبتمبر/أيلول الماضي أدى إلى تقليل الأضرار، حيث كانت معظم أجهزة البيجر قد تم تخزينها في مناطق آمنة. أسفرت التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من عناصر الحزب في مناطق عدة في لبنان.

كما أن معظم أجهزة البيجر التي تم تفجيرها كانت مخزنة بالفعل في أماكن غير فاعلة، مما حال دون التسبب في أضرار أكبر.

جهاز اتصال لاسلكي انفجر داخل منزل في بعلبك، شرق لبنان، الأربعاء، 18 سبتمبر/أيلول 2024
جهاز اتصال لاسلكي انفجر داخل منزل في بعلبك، شرق لبنان، الأربعاء، 18 سبتمبر/أيلول 2024AP
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وعن إدارة الحرب في غزة، أشار غالانت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغه قبل بدء العملية البرية بأن "آلاف الجنود سيلقون حتفهم" وأن حركة حماس ستستخدم الأسرى الإسرائيليين كدروع بشرية.

وأكد وزير الدفاع السابق أن الحفاظ على حياة هؤلاء الأسرى يشكل نقطة مشتركة بين إسرائيل وحماس، لكنه انتقد حكومة نتنياهو لعدم بذلها الجهود الكافية لإعادتهم، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص أسباب فشل عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما تحدث غالانت عن تفعيل "إجراء هنيبال"، الذي يجيز قتل الأسرى مع آسريهم إذا كانت هناك تهديدات لحياة الجنود الإسرائيليين، مؤكدا أن هذا الإجراء قد تم تنفيذه في ظروف محددة.

وفي سياق متصل، انتقد غالانت اقتحام وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، واصفًا ذلك بأنه ساهم في تصعيد الأوضاع الداخلية.

كما اتهم وزيرَ المالية بتسلئيل سموتريتش بعرقلة صفقة تبادل أسرى كانت قيد البحث، بسبب تهديده بالانسحاب من الحكومة، ما أدى إلى تأجيل إتمام الصفقة حتى عام 2024.

خلال هذا التصعيد العسكري، نشبت خلافات بين غالانت ونتنياهو، خاصة فيما يتعلق بأسلوب إدارة الحرب في غزة، بالإضافة إلى قضية تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.

وقد أدت هذه الخلافات في نهاية المطاف إلى إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليحل محله يسرائيل كاتس.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى اليمين، يستعرض الطريق لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء وصولهما لحضور مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما، في أثينا، الخميس، 31 أكتوبر 2019
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى اليمين، يستعرض الطريق لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء وصولهما لحضور مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما، في أثينا، الخميس، 31 أكتوبر 2019AP

يُذكر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة قد أدت إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، ثلثاهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الجرحى وآلاف المفقودين الذين لا يزالون تحت ركام المنازل والمباني المدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006.

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