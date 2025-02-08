فيديو: جنازة مهيبة للآغا خان الرابع في لشبونة بحضور قادة عالميين

بقلم: يورنيوز

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أقيمت، السبت، في العاصمة البرتغالية لشبونة، مراسم جنازة الأمير كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، ، بحضور شخصيات دولية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والملك الإسباني السابق خوان كارلوس.

وجاءت الجنازة بعد إعلان شبكة الآغا خان للتنمية والمجتمع الديني الإسماعيلي، مساء الثلاثاء، عن وفاة الأمير كريم الحسيني، الإمام التاسع والأربعين للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، حيث توفي محاطًا بأفراد عائلته.

وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن الأمير رحيم الحسيني خلفًا لوالده، ليصبح الآغا خان الخامس، الزعيم الروحي الجديد للطائفة الإسماعيلية، التي تضم ملايين الأتباع حول العالم، وذلك وفقًا لوصية والده الراحل.

ويبلغ الآغا خان الجديد من العمر 53 عامًا، وهو الإمام الوراثي الخمسون للطائفة الإسماعيلية، التي تُعد إحدى الطوائف الشيعية التي تمتد جذورها لقرون طويلة.

ويُنظر إلى الآغا خان، من قبل أتباعه، باعتباره نسلًا مباشرًا للنبي محمد، ويتم التعامل معه وفق تقاليد الطائفة بصفته رئيس دولة.

يُذكر أن الآغا خان الرابع كان قد حصل على لقب "صاحب السمو" من الملكة إليزابيث الثانية في يوليو عام 1957، وذلك بعد أسبوعين فقط من اختياره كوريث لجده الآغا خان الثالث، ليقود الطائفة الإسماعيلية ويدير إرثها الممتد لأكثر من 1,300 عام.

وعلى مدار العقود، رسّخ الآغا خان الراحل مكانته كرجل أعمال بارز ومحسن عالمي، كما عُرف بدوره الريادي في تعزيز الثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره جسرًا بين المجتمعات الإسلامية والغرب.