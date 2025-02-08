استقبال بالتهليل والهتاف.. شاهد لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى خان يونس

بقلم: يورونيوز

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وبدت ملامح التعب والإرهاق واضحة على العديد من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم، حيث ظهروا شاحبين وأضعف من حالتهم السابقة، واتهم بعضهم إسرائيل بإساءة معاملتهم خلال فترة احتجازهم.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سبعة من الأسرى تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات جراء ظروف الاعتقال.

وقد أفرجت الدولة العبرية يوم السبت عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، في حين أطلقت حركة حماس سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قائمة الأسرى المفرج عنهم قد شملت 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد بتهم تنفيذ "هجمات" ضد إسرائيليين، بالإضافة إلى 54 أسيرًا آخرين محكومين لفترات طويلة، و111 أسيرًا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023، وبقوا دون محاكمة. وجميعهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و61 عامًا.