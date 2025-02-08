شاهد لحظة تسليم حماس 3 رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر ضمن الدفعة الخامسة لصفقة التبادل

بقلم: يورونيوز

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وقد ظهر الرهائن الإسرائيليون الثلاثة، إيلي شرابي (52 عامًا)، وأوحاد بن عامي (56 عامًا)، وأور ليفي (34 عامًا)، على منصة أمام حشد من المئات في قطاع غزة قبل إطلاق سراحهم.

في مشهد لم يحدث في عمليات الإفراج السابقة، طلب أحد عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، يرتدي قناعًا ويحمل ميكروفونًا، من كل رهينة إلقاء بيان أمام حشود الفلسطينيين الذي حضروا الحدث.

إيلي شرابي يتحدث عبر ميكروفون يحمله أحد مقاتلي حماس قبل تسليمه مع عواد بن عامي، وأور ليفي، في الوسط إلى اليمين، إ في دير البلح، وسط قطاع غزة، السبت 8 فبراير 2025 AP

رغم نجاح هذه المرحلة من التبادل، إلا أن المفاوضات حول المرحلة الثانية، التي تتضمن إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين الإضافيين مقابل وقف دائم لإطلاق النار، تبدو أكثر تعقيدًا.

وقد يزداد الوضع صعوبة في ظل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المثيرة للجدل والتي تقترح "نقل السكان الفلسطينيين من غزة" وإعادة تطوير القطاع كوجهة سياحية.

الأسرى الإسرائيليون، أوهاد بن عامي وإيلي شرابي وأور ليفي يرافقهم مقاتلو حماس قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في دير البلح، وسط قطاع غزة، السبت 8 فبراير 2025. AP

وفيما رحّبت إسرائيل بالفكرة، فإنها قوبلت برفضٍ قوي من الفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي، حيث اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحقوق الإنسان. وحذرت منظمات حقوقية من أن مثل هذه الخطوة قد تشكل "تطهيرًا عرقيًا".

ويخشى مراقبون أن تؤثر هذه المقترحات على استعداد حماس للإفراج عن المزيد من الرهائن، خاصة إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة وإسرائيل جادتان في تنفيذ خطط إخلاء غزة، مما قد يحرم الحركة من أهم أوراقها التفاوضية.

سيارات الصليب الأحمر الدولي تنتظر الرهائن الإسرائيليين أوهاد بن عامي وإيلي شرابي وأور ليفي في دير البلح وسط قطاع غزة، السبت 8 فبراير/شباط 2025 AP

من المقرر أن تستمر الهدنة الحالية حتى أوائل مارس/آذارالمقبل. ومع ذلك، لا يزال التوتر قائمًا في المناطق الحدودية، حيث حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من مناطق انتشار قواته، بينما تستمر حماس في الإصرار على شروطها لضمان وقف دائم لإطلاق النار.