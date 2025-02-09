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عشية انطلاق قمة الذكاء الاصطناعي في باريس.. فيديو لماكرون كما لم تروه من قبل فما هي الرسالة؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يظهر في الصورة وهو يرتدي نظارات واقية أثناء زيارة لورشة صيانة فراماتوم النووية في موبوج، شمال فرنسا، الأربعاء 1 يناير 2020. 29، 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يظهر في الصورة وهو يرتدي نظارات واقية أثناء زيارة لورشة صيانة فراماتوم النووية في موبوج، شمال فرنسا، الأربعاء 1 يناير 2020. 29، 2025. حقوق النشر Ludovic Marin, Pool via AP
حقوق النشر Ludovic Marin, Pool via AP
بقلم: يورونيوز
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فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متابعيه الأحد بنشر مقطع فيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي على منصة "إكس".

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ويظهر ماكرون في الفيديو متقمصا شخصيات شهيرة مختلفة. حيث ظهر الرئيس في أدوار متنوعة، من بينها شخصية "ديزيرلس"، وبطل فيلم "OSS 117"، و"ماك غايفر".

وعلق ماكرون على الفيديو قائلا: "إنه عمل متقن وأضحكني"، موضحا أنه أراد من إعادة نشره "تحسين مزاج" المشاهدين. 

لكن سرعان ما انتقل الرئيس إلى رسالة أكثر جدية، مؤكدا: "يمكننا مع الذكاء الاصطناعي تحقيق إنجازات عظيمة في مجالات الصحة والطاقة وتغيير حياة مجتمعنا". وشدد على ضرورة أن تكون فرنسا وأوروبا "في قلب هذه الثورة التكنولوجية".

يأتي هذا التواصل غير التقليدي عشية انطلاق "قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي" في باريس، والتي ستستمر لمدة يومين. 

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ومن المتوقع أن تستقطب القمة، التي يترأسها ماكرون بالشراكة مع الهند، ممثلين عن نحو 100 دولة، إضافة إلى رؤساء دول وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، من بينهم سام ألتمان، مؤسس شركة OpenAI المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي".

وتتزامن هذه القمة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لترسيخ مكانته في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث ثورة في مختلف القطاعات منذ إطلاق "تشات جي بي تي" قبل عامين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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