عشية انطلاق قمة الذكاء الاصطناعي في باريس.. فيديو لماكرون كما لم تروه من قبل فما هي الرسالة؟

بقلم: يورونيوز

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ويظهر ماكرون في الفيديو متقمصا شخصيات شهيرة مختلفة. حيث ظهر الرئيس في أدوار متنوعة، من بينها شخصية "ديزيرلس"، وبطل فيلم "OSS 117"، و"ماك غايفر".

وعلق ماكرون على الفيديو قائلا: "إنه عمل متقن وأضحكني"، موضحا أنه أراد من إعادة نشره "تحسين مزاج" المشاهدين.

لكن سرعان ما انتقل الرئيس إلى رسالة أكثر جدية، مؤكدا: "يمكننا مع الذكاء الاصطناعي تحقيق إنجازات عظيمة في مجالات الصحة والطاقة وتغيير حياة مجتمعنا". وشدد على ضرورة أن تكون فرنسا وأوروبا "في قلب هذه الثورة التكنولوجية".

يأتي هذا التواصل غير التقليدي عشية انطلاق "قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي" في باريس، والتي ستستمر لمدة يومين.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة، التي يترأسها ماكرون بالشراكة مع الهند، ممثلين عن نحو 100 دولة، إضافة إلى رؤساء دول وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، من بينهم سام ألتمان، مؤسس شركة OpenAI المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي".

وتتزامن هذه القمة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لترسيخ مكانته في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث ثورة في مختلف القطاعات منذ إطلاق "تشات جي بي تي" قبل عامين.