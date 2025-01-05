تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب

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يشرح سفانتي هامبف، الرئيس التنفيذي ومؤسس "كافا"، كيف أن الفكرة في البداية بدت مستحيلة. يقول: "مثل معظم الناس، اعتقدت أن الأمر غير ممكن. في النهاية، تحميص القهوة مهنة تعتمد على الحواس، وتتطلب سنوات طويلة من التدريب لإتقانها".

من جانبه، يوضح أنتي ميريليهتو، مؤسس "إيليف"، كيف استفادت شركته من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجميع، مثل ChatGPT وCopilot، لصياغة مزيج قهوة فريد. وأضاف: "بدأنا وكأننا نتحدث إلى صديق، قلنا للذكاء الاصطناعي: لدينا محمصة قهوة ونريد مزيجًا جديدًا. ساعدنا في ذلك".

مزيج بأربعة أنواع من الحبوب

ابتكر الذكاء الاصطناعي مزيجًا يجمع بين أربعة أنواع من حبوب القهوة من البرازيل، كولومبيا، إثيوبيا، وغواتيمالا، وهو أمر غير مألوف مقارنة بالمزج التقليدي الذي يعتمد على نوعين أو ثلاثة فقط.

كما أن الذكاء الاصطناعي لم يكتفِ بصياغة المزيج، بل صمم ملصق العبوة وقدم وصفًا تفصيليًا للمذاق، واصفًا "AI-conic" بأنه "مزيج متوازن من الحلاوة والفاكهة الناضجة".

قهوة Four Barrel تم تقديمها يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP

يقول هامبف: "كان اختيار الذكاء الاصطناعي غريبًا بعض الشيء، لكنه أظهر تفوقًا واضحًا بعد التحميص. وأكد أن خبراء القهوة في "كافا" أجمعوا على أن المزيج الذي أعدته التقنية كان مثاليًا ولم يتطلب أي تعديلات بشرية.

في خطوة لقياس الأداء، أعد خبراء "كافا" مزيجهم الأفضل للمقارنة مع مزيج الذكاء الاصطناعي. يوضح هامبف: "قمنا بتذوق القهوة، وفي كل مرة تفوقت أو تساوت قهوة الذكاء الاصطناعي مع أفضل ما لدينا".

تأثير التجربة على صناعة القهوة

تأمل "كافا" أن تلهم هذه التجربة نقاشًا واسعًا بين محترفي القهوة في فنلندا حول دور التكنولوجيا في هذه الصناعة التقليدية. ويقول هامبف: "هذه دعوة لنا كممارسين لنتواضع. الذكاء الاصطناعي لن يحل محل وظيفتي، لكنه يدفعنا للتفكير في كيفية تحسين أسلوب عملنا باستخدام الأدوات الحديثة".

وتعتبر فنلندا، التي تتميز بثقافتها القوية في القهوة وتقدمها التكنولوجي، بيئة مثالية لاستكشاف التكامل بين الابتكار التقليدي والذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لتغييرات مستقبلية في صناعة القهوة.