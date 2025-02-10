Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

رئيس كولومبيا يطالب باستقالة جميع وزراء حكومته في ظل أزمة سياسية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يخاطب أنصاره في ساحة بوليفار دعمًا لإصلاحاته المقترحة – بوغوتا، 19 سبتمبر 2024
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يخاطب أنصاره في ساحة بوليفار دعمًا لإصلاحاته المقترحة – بوغوتا، 19 سبتمبر 2024 حقوق النشر AP Photo/Fernando Vergara
حقوق النشر AP Photo/Fernando Vergara
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بعد ظهر الأحد، أنه طلب رسميا من أعضاء حكومته وكبار المسؤولين تقديم استقالاتهم، في خطوة تعكس انقساما حادا داخل حكومته. جاء ذلك عقب اجتماع وزاري متوتر استمر أكثر من خمس ساعات، وبث على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي.

اعلان

وكتب بيترو عبر منصة "إكس": "سيتم إجراء بعض التعديلات في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ البرنامج الذي اختاره الشعب. ستكرس الحكومة بالكامل لتحقيق هذا الهدف".

وبعد ساعات من هذا الإعلان، أعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد استقالتها، وسرعان ما تبعتها وزيرة العمل غلوريا إينيس راميريز. كما غادر الحكومة وزراء آخرين، من بينهم خورخي روخاس، رئيس القسم الإداري للرئاسة، ووزير الثقافة خوان ديفيد كوريا.  

وجاءت الاستقالات عقب اجتماع حكومي استمر ست ساعات، شهد خلافات حادة، لا سيما بشأن تعيين أرماندو بينيديتي، السفير السابق في فنزويلا، رئيسا للمكتب الرئاسي. 

وقد أعربت محمد، إلى جانب نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز ومسؤولين آخرين، عن معارضتهم لعودته نظرا لاتهامات تتعلق بالعنف المنزلي والتحقيق الجاري في تمويل الحملة الرئاسية. 

كما أثار تعيين لورا سارابيا وزيرة للخارجية جدلا بسبب ارتباطها بقضية تنصت غير قانوني على مربيتها.  

وجاءت هذه التغييرات الجذرية قبل ساعات من مغادرة بيترو إلى دبي لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، حيث يرافقه خمسة وزراء، بينما تظل استقالات 14 وزارة أخرى في يده لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.  

Related

وحتى الآن، تعد سارابيا، التي تولت وزارة الخارجية لأقل من شهر، الوحيدة التي قدمت استقالتها رسميا، حيث كتبت عبر "إكس": "لا يوجد شرف أعظم من خدمة الشعب الكولومبي، وبهدف تمكين الرئيس من اتخاذ القرارات المناسبة، أقدم استقالتي رسميا".

وكان وزير الداخلية خوان فرناندو كريستو قد دعا الأربعاء، إلى استقالة جماعية للحكومة، معتبرا أن تركيبتها الحالية "غير مستدامة". 

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إندونيسيا تطلق برنامج المعاينة الصحية المجانية بقيمة 183 مليون دولار لزيادة متوسط العمر

بعد ثلاث سنوات من القتال.. اجتماع أمريكي أوروبي يبحث إنهاء الحرب الأوكرانية

ترامب لا يمزح: "نعم.. أنا جاد بضم كندا للولايات المتحدة"