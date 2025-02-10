Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

إندونيسيا تطلق برنامج المعاينة الصحية المجانية بقيمة 183 مليون دولار لزيادة متوسط العمر

عاملة صحية تعطي حقنة من لقاح سينوفاك ضد كوفيد-19 لامرأة خلال حملة تطعيم في مستشفى آدم مالك في ميدان، سومطرة الشمالية، إندونيسيا، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021
عاملة صحية تعطي حقنة من لقاح سينوفاك ضد كوفيد-19 لامرأة خلال حملة تطعيم في مستشفى آدم مالك في ميدان، سومطرة الشمالية، إندونيسيا، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021 حقوق النشر Binsar Bakkara/ AP.
حقوق النشر Binsar Bakkara/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أطلقت إندونيسيا اليوم الاثنين برنامج المعاينة الصحية المجاني، وهو مبادرة سنوية تهدف إلى زيادة متوسط العمر والحد من الوفيات المبكرة. وقالت وزارة الصحة الإندونيسية إن البرنامج، إذ كلف 183.5 مليون دولار، يُعد الأكبر من نوعه على الإطلاق في البلاد

اعلان

ويحق لجميع الإندونيسيين، بموجب المبادرة، إجراء فحص مجاني في عيد ميلادهم، لمعاينة ضغط الدم وخطر الإصابة بمشاكل القلب أو السكتة الدماغية واختبارات العين.

كما يمكنهم إجراء اختبارات الصحية النفسية لتحديد علامات الاكتئاب والقلق في أكثر من 20 ألف مركز صحي وعيادة.

في هذا السياق، قال وزير الصحة بودي غونادي ساديكين لوكالة "رويترز" إن المبادرة تستهدف في مراحلها الأولى الأطفال دون سن السادسة من العمر والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

عاملان صحيان يتفقدان شاشات مراقبة مرضى كوفيد-19 في مستشفى الدكتور سويوتو العام في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 يوليو 2021.
عاملان صحيان يتفقدان شاشات مراقبة مرضى كوفيد-19 في مستشفى الدكتور سويوتو العام في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 يوليو 2021.Tatan Syuflana/ AP
Related

وأضاف بودي أن مخصصات البرنامج كانت مقررة أن تكون أكثر بنحو 61 ألف دولار، لكن الرئيس برابوو سوبيانتو أمر بتخفيض الميزانية للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية.

وشرح أن السلطات تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة الرعاية الوقائية لأن الإندونيسيين "يميلون إلى فحص الأمراض فقط عندما يكونون مصابين بها بالفعل" على حد قوله.

وحتى الآن، سجل حوالي 30 ألف شخص لإجراء الفحص في أحد المراكز الصحية في جاكرتا يوم الإثنين، وهو 3% من عدد السكان المستهدف.

ورغم حسن المبادرة، يحذر باحثون في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة إندونيسيا من أنها قد تُثقل كاهل المراكز الصحية المحلية التي تعاني بالفعل من ضغوطات، مشيرين إلى التوزيع غير المتكافئ للأدوية أو الأطباء.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رئيس كولومبيا يطالب باستقالة جميع وزراء حكومته في ظل أزمة سياسية

انتخابات كوسوفو: حزب رئيس الوزراء الحالي يتصدر الانتخابات التشريعية دون أغلبية حاسمة

فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.. وفاة 27 واستمرار عمليات الإنقاذ