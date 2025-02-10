إندونيسيا تطلق برنامج المعاينة الصحية المجانية بقيمة 183 مليون دولار لزيادة متوسط العمر

بقلم: يورونيوز

اعلان

ويحق لجميع الإندونيسيين، بموجب المبادرة، إجراء فحص مجاني في عيد ميلادهم، لمعاينة ضغط الدم وخطر الإصابة بمشاكل القلب أو السكتة الدماغية واختبارات العين.

كما يمكنهم إجراء اختبارات الصحية النفسية لتحديد علامات الاكتئاب والقلق في أكثر من 20 ألف مركز صحي وعيادة.

في هذا السياق، قال وزير الصحة بودي غونادي ساديكين لوكالة "رويترز" إن المبادرة تستهدف في مراحلها الأولى الأطفال دون سن السادسة من العمر والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

عاملان صحيان يتفقدان شاشات مراقبة مرضى كوفيد-19 في مستشفى الدكتور سويوتو العام في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 يوليو 2021. Tatan Syuflana/ AP

وأضاف بودي أن مخصصات البرنامج كانت مقررة أن تكون أكثر بنحو 61 ألف دولار، لكن الرئيس برابوو سوبيانتو أمر بتخفيض الميزانية للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية.

وشرح أن السلطات تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة الرعاية الوقائية لأن الإندونيسيين "يميلون إلى فحص الأمراض فقط عندما يكونون مصابين بها بالفعل" على حد قوله.

وحتى الآن، سجل حوالي 30 ألف شخص لإجراء الفحص في أحد المراكز الصحية في جاكرتا يوم الإثنين، وهو 3% من عدد السكان المستهدف.

ورغم حسن المبادرة، يحذر باحثون في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة إندونيسيا من أنها قد تُثقل كاهل المراكز الصحية المحلية التي تعاني بالفعل من ضغوطات، مشيرين إلى التوزيع غير المتكافئ للأدوية أو الأطباء.